AP: Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
Глава Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди взял под контроль формирование жесткой позиции Тегерана на переговорах о завершении конфликта с Вашингтоном, отмечает Associated Press.
Генерал Ахмад Вахиди, возглавляющий иранские военизированные формирования, стал главным участником переговоров с Соединенными Штатами, передает Associated Press. Эксперты считают, что он входит в узкий круг лиц, имеющих прямой контакт с Верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.
«Вахиди и члены его ближайшего окружения, вероятно, консолидировали контроль не только над военным ответом Ирана в конфликте, но и над переговорной политикой», – заявили в Институте изучения войны. Стратегия Тегерана заключается в блокировании Ормузского пролива, что вызывает глобальный энергетический кризис.
На переговорах Иран отказывается выполнять требования США о сдаче запасов высокообогащенного урана. Тегеран рассчитывает, что сможет переждать противостояние, а президент Дональд Трамп не решится на возобновление полномасштабной войны. В апреле в Пакистане прошли переговоры между делегациями двух стран, но они завершились безрезультатно.
Вахиди, назначенный командующим КСИР в 2026 году, известен своей жесткой позицией. Ранее он возглавлял спецподразделение «Кудс» и был министром внутренних дел Ирана. По мнению аналитиков, фигура Вахиди усложняет для Вашингтона достижение соглашения с Тегераном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции. Командующий этой структурой генерал Ахмад Вахиди отверг многие условия мирного соглашения на переговорах в Исламабаде.
Президент США временно отложил планы военных ударов по исламской республике ради продолжения диалога.