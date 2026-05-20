«Единая Россия» ставит на успех в малых делах

Tекст: Алексей Нечаев

«Доказывай, что сильнее»

Многие действующие парламентарии, по словам собеседников в партии, чувствуют себя неуверенно. «Вы считаете, что это плохо? – переспросил журналистов Якушев. – У нас огромный конкурс: свыше 11 человек на место. Бонусы в рамках предварительного голосования получают только участники СВО. То, что кто-то был один или два созыва депутатом Госдумы, никаких преимуществ не дает. Выходи и доказывай, что ты сильнее. Люди должны за тебя проголосовать».

Цифры подтверждают жесткость партийного подхода: на праймериз подано 5 200 заявлений, конкурс – 11,6 человека на место. Среди зарегистрировавшихся – 630 участников СВО, включая 32 Героя России. При этом из действующих депутатов Госдумы на предварительное голосование зарегистрировались 239 человек – 75% от нынешней фракции (316 депутатов). Значит, фракция в Госдуме следующего созыва при соответствующей численности обновится минимум на четверть. Окончательный список кандидатов партия утвердит на первом этапе съезда в конце июня – предварительно он состоится 27 июня.

По словам Якушева, депутаты сами прекрасно знают свое реальное положение в округах. «Редко бывает, что в округе все вопросы решены и медом намазано. Поэтому никто ничего гарантировать не может. Умные люди себя так не ведут. Самоуверенный всегда может получить фигу в кармане. Предварительное голосование – это не фикция», – пояснил секретарь генсовета.

Именно честная конкуренция, а не «гарантированное» бронирование мест – главный смысл нынешней кампании, подчеркивает Якушев.

«Они нормальные парни»

Ожидаемо, особое внимание в рамках кампании привлекают участники СВО. В кулуарах ходят разговоры, что в некоторых регионах ветеранов не решаются выдвигать по одномандатным округам – якобы из-за слабого электорального потенциала. На вопрос, что говорит партийная социология, Якушев напоминает, что участники СВО такие же кандидаты, как и все остальные. «Есть хорошо подготовленные, за которых не страшно, и они точно выиграют одномандатные округа. Есть люди, у которых отсутствует опыт политической борьбы. Мы понимаем их потенциал, поэтому подходы к формированию списков здесь будут точно такими же, как и в отношении других кандидатов», – заявил он.

При этом Якушев дал понять, что разговоры о якобы низкой подготовке ветеранов или их «неуправляемости» – из-за обостренного чувства справедливости – имеют конкретных авторов. «Где их искать? Скорее среди тех депутатов, которые почему-то в силу объективных и субъективных причин не работали в регионах, не появлялись там, где должны были появляться. А если появлялись, то создали кучу конфликтов», – указал Якушев.

Работает личное общение

Говоря о корректировках избирательной кампании, Якушев отметил: депутаты должны «идти к людям и рвать дистанцию». «Сегодня активное общение политиков через СМИ и социальные сети уже не столь эффективно, как несколько лет назад. Гораздо эффективнее личное общение с людьми, умение отвечать на жесткие, агрессивные вопросы, держать удар и эмоционально заряжать людей со знаком плюс, а не со знаком минус», – перечислил секретарь генсовета.

Он прямо предупредил действующих и потенциальных кандидатов: старые методы больше не работают. Те, кто сможет преодолеть страх прямой работы с избирателями, – у тех не будет проблем на выборах.

О непопулярных ограничениях и позиции партии

Также Якушев затронул тему непопулярных запретов и баланса между безопасностью граждан и их цифровыми свободами. На этом фоне партия видит рост «неопределившихся избирателей», с которыми необходимо выстраивать доверительный диалог – в том числе по вопросам ограничений в сети из-за вопросов безопасности. Причем от региона к региону ситуация неоднородна: граждане живут в разных повестках и реалиях.

Партию также настораживают риски из-за призывов регулировать все подряд, включая творчество. «Зачем государству, например, включаться в дискуссию о том, как играть «Гамлета»? Каждый запрет должен быть понятен большинству – для чего он», – сказал Якушев.

Эффект «малых дел»

Завершающая часть разговора касалась того, с какими проблемами и предложениями люди приходят в «Единую Россию». Предложения в «Народную программу 2.0» собирают через приемные (включая приемную председателя партии Дмитрия Медведева), на отчетно-программных форумах «Есть результат», а также на онлайн-площадках партии.

По состоянию на 19 мая собрано почти 1,5 млн предложений – от демографии до оборонно-технологического вызова. Однако абсолютный лидер – раздел «Обустройство самой большой в мире страны» (308 520 предложений).

«Люди обращаются с тем, что их беспокоит больше всего. Это стройка: детский сад, школа, дорога, благоустройство двора, замена сетей. Все это – условия жизни. Инфраструктурные вопросы – явный лидер. Сравниваем с 2021 годом – картина та же», – поясняет тенденцию Якушев.

Далее в списках лидеров – демография, здравоохранение и образование. «Представьте: у вас маленький ребенок, а детский сад – неизвестно где, ездите через полгорода. Это самая больная тема. Вы хотите садик здесь и сейчас, а не через пять-шесть лет, когда обещают построить», – привел Якушев пример, знакомый многим семьям.

Особое место в разговоре заняла тема «малых дел». Инициатива Героя России Владимира Сайбеля – помогать людям в конкретных жизненных ситуациях – уже работает. По словам Якушева, это не просто добрая акция, а в том числе инструмент работы с людьми.

«Малые дела переводят отношения с избирателем на другой уровень. Пришел на субботник, помог разрулить трудную ситуацию – ты стал своим. Это другой диалог. Других инструментов нет. Можно быть крутым блогером с миллионом подписчиков, но личного контакта это не заменит», – резюмировал он.