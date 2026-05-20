  Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными
    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»
    Россия и Китай договорились о противодействии торговому протекционизму
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    США провели пуск МБР Minuteman III
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 16:48 • Новости дня

    В Киргизии торжественно открыли отреставрированный памятник генералу Панфилову

    @ Кыргызско-Российский Славянский университет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В селе Панфиловское Чуйской области Киргизии состоялась церемония открытия восстановленного мемориала Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову, который командовал 316-й стрелковой дивизией, отличившейся в обороне Москвы осенью 1941 года.

    Торжественное мероприятие прошло с участием посла России в Киргизии Сергея Вакунова, представителей государственных органов, общественности и местных жителей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Церемония началась с возложения цветов и минуты молчания, после чего прозвучали гимны двух стран.

    Выступая на церемонии, Сергей Вакунов подчеркнул вклад Киргизии в Победу в Великой Отечественной войне. «Кыргызская Республика отправила на фронт 360 тысяч своих бойцов. Треть из них не вернулась. 74 кыргызстанца стали Героями Советского Союза. Это очень высокая цена, которую советская Киргизия заплатила за Победу», – отметил дипломат.

    Посол напомнил о подвиге Панфиловской дивизии в битве за Москву. «Либо забываем, либо помним и благодарим за то, что мы с вами живем. Мы сегодня открываем восстановленный памятник герою. Где-то такие памятники сносят, а мы сохраняем свою историю и память о тех, кто защищал Родину», – заявил Вакунов.

    Внучка генерала Панфилова, заместитель начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамова отметила особое значение восстановленного мемориала. «Сегодня мы видим восстановленный памятник Панфилову – человеку-легенде. Это память не только о генерале Панфилове, но и обо всех, кто ценой своей жизни и своего здоровья отстоял Москву», – сказала она.

    Толчком к началу реставрации стало обращение студента КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина) Максима Белова, заметившего плачевное состояние памятника и предложившего университету заняться его восстановлением. Идею поддержал ректор вуза Сергей Волков. Работы стартовали в марте 2025 года в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К тому моменту мемориал, установленный еще в 1972 году, находился в плохом состоянии: постамент был поврежден, облицовка разрушалась, гранитные плиты были расколоты, а информационная табличка исчезла.

    На первом этапе специалисты благоустроили прилегающую территорию. Реставратор из Екатеринбурга Иван Дубровин выполнил очистку памятника, обновил патину и нанес защитное покрытие. Кроме того, для мемориала изготовили новую бронзовую информационную табличку. Восстановлением самого монумента занимался сталелитейный завод из Свердловской области.

    Памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову появился в селе Панфиловское в 1972 году по инициативе местных жителей и руководства района. Средства на мемориал собирали жители в память о родственниках, погибших на фронте. Автором монумента стал московский скульптор Эдуард Барклай.

    С Панфиловским связана история формирования 316-й стрелковой дивизии под командованием Панфилова. Именно отсюда часть бойцов отправилась на фронт, где осенью 1941 года дивизия прославилась в боях под Москвой, а подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково стал символом стойкости советского народа.

    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    19 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    В Москве восьмерых глав районов освободили от должностей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководители администраций восьми столичных районов освободили рабочие кабинеты, написав заявления об уходе с государственной гражданской службы.

    Соответствующий документ за подписью мэра опубликован на официальном портале столичного правительства. «О кадрах. Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе согласно приложению к настоящему распоряжению», – говорится в документе.

    Свои кресла освободили Андрей Журавлев из Крюково, Иван Лахно из Крылатского, Евгений Мамутов из Северного Тушино и Юрий Нечаев с Арбата. Также уволились Игорь Овчинников из Савеловского района, Алексей Прокудин из Северного Бутово, Олег Пундель из Кузьминок и Сергей Титов из Восточного Измайлово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мэр столицы Сергей Собянин решил сократить штат московских госслужащих на 15%.

    В апреле пост главного архитектора Москвы по собственной инициативе покинул Сергей Кузнецов. Двумя годами ранее от должности заместителя мэра по вопросам градостроительной политики освободили Андрея Бочкарева.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    19 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Иностранец убил соседку в Москве и сбежал за границу

    Иностранец убил в Москве соседку и сбежал за рубеж

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице, в диване квартиры на улице Люблинской, нашли тело женщины с множественными травмами, в убийстве подозревается ее сосед-иностранец, который уже покинул Россию, сообщает ГСУ СКР по Москве.

    В Москве убита женщина. Ее тело было спрятано в диване одной из квартир дома по улице Люблинской, сообщает ГСУ СК по Москве.

    В правоохранительные органы 18 мая обратилась женщина, заявив о безвестном исчезновении сестры, которая более десяти дней не выходила на связь и не появлялась дома. В тот же день следователи и криминалисты провели осмотр квартиры в доме на улице Люблинской. В диване они обнаружили тело разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями.

    По данному факту Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие изучило видеозаписи с камер наблюдения, опросило свидетелей и провело другие следственные действия.

    В результате установлено, что травмы потерпевшей нанес ее сосед по квартире, 30-летний иностранный гражданин, который после произошедшего выехал за пределы России. В ближайшее время ему заочно предъявят обвинение, добавили в СК.

    Ранее в мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья. В другой квартире в столице следователи обнаружили тело женщины с перерезанным горлом в жилище ее сожителя после заявления мужа о пропаже.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления.

    18 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    В Москве умер академик Российской академии художеств Устинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся сценограф и создатель декораций для известных постановок и фильмов Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет.

    Академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая, передает ТАСС.

    «Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета», – рассказали в пресс-службе академии.

    За свою карьеру художник оформил множество знаковых постановок. Среди них «Жизель» в балете Бориса Эйфмана, «Опричник» в Большом театре и «Травиата» в Воронеже.

    В академии отметили, что он был блестящим продолжателем традиций своих учителей и активно внедрял новейшие визуальные технологии в современную российскую сценографию.

    Помимо работы на сцене, выдающийся деятель искусств оставил заметный след в кинематографе. Он создавал художественное оформление для фильмов и сериалов, включая картину «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, за которую получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел». Президент РАХ Василий Церетели и коллеги выразили соболезнования близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года умер почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов. Днем ранее скончался народный художник России Павел Никонов.

    В январе прошлого года из жизни ушел художник-постановщик театра имени Вахтангова Владимир Круглов.

    18 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    СК: Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек в квартире на северо-востоке российской столицы, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Предполагаемый преступник был пойман на территории Калужской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Задержанным оказался сосед убитых, мужчина 1984 года рождения. В ближайшее время его доставят в столичное подразделение ведомства для проведения следственных действий.

    Уголовное дело завели по статье «Убийство двух лиц».

    Ранее в квартире на улице Корнейчука были обнаружены тела мужчины и женщины, избитых до смерти. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и допросили ряд свидетелей.

    Также назначены необходимые судебные экспертизы, включая молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую. В настоящее время правоохранители продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле правоохранители задержали в Чувашии подозреваемого в жестоком двойном убийстве под Москвой.

    19 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На местах падения обломков БПЛА развернули работу сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник на подлете к Москве сбили два дрона ВСУ.

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье.

    18 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Аномальные ливни в Москве побили вековой рекорд по осадкам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В минувшее воскресенье столица столкнулась с небывалыми дождями, превысившими исторический максимум более чем вековой давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В результате прошедших грозовых ливней в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 миллиметра осадков, или 55% месячной нормы. Кроме того, вчера был побит суточный рекорд осадков для 17 мая, который держался с 1904 года со значением 21,1 миллиметра», – цитирует метеоролога РИА «Новости».

    Обильные дожди также прошли на территории Подмосковья. Максимальные показатели зафиксировали на метеостанциях Долгопрудный, где выпало 25 миллиметров, а также в Немчиновке и Ново-Иерусалиме с показателем 19 миллиметров. В Клину и Шаховской объем влаги составил 18 и 17 миллиметров соответственно.

    При этом эксперт подчеркнул, что в ближайшие два дня новые осадки в столичном регионе не прогнозируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики прогнозировали в столице дождливую погоду с порывистым ветром.

    18 мая 2026, 07:36 • Новости дня
    Внутреннюю сторону Московского скоростного диаметра временно перекрыли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Транспортный поток на участке Московского скоростного диаметра перенаправили на внешнюю сторону в связи с временным ограничением проезда от Лосиноостровской улицы, сообщил департамент транспорта столицы.

    Временно изменена схема проезда на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение департамента.

    Автомобили двигаются исключительно по внешней стороне магистрали.

    «Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне», – пояснили в ведомстве.

    С начала недели автомобилисты могут бесплатно пользоваться магистралью от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти остановили движение на отрезке Московского скоростного диаметра от пятого проезда Подбельского до Щелковского шоссе.

    20 мая 2026, 14:53 • Новости дня
    Упавший под поезд в метро Москвы пассажир скончался

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии столичного метрополитена, получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил источник в оперативных службах.

    Трагический инцидент произошел днем в среду на станции «Белорусская», сказал собеседник ТАСС.

    Извлеченный из-под прибывающего поезда пострадавший изначально подавал признаки жизни, поэтому на место немедленно вызвали бригаду скорой помощи.

    «Несмотря на старания медиков, спасти мужчину 2006 года рождения не удалось, он умер», – сказал источник.

    Из-за происшествия движение составов на участке от «Театральной» до «Сокола» временно приостанавливалось. Поезда в обратном направлении курсировали с увеличенными интервалами, однако к настоящему моменту график движения полностью восстановлен.

    Ранее из-за падения этого пассажира на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения поездов.

    14 мая на Сокольнической линии из-за нахождения человека на путях увеличивалось время ожидания составов.

    18 мая 2026, 07:07 • Новости дня
    Москва возглавила рейтинг городов с падающим предложением новостроек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Максимальное снижение объема доступного жилья комфорт-класса на первичном рынке возглавила российская столица, также в списке есть Ростов-на-Дону, сообщили аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro.

    Москва, Ростов-на-Дону и Тюмень стали антилидерами среди городов-миллионников по росту предложения новостроек в массовом сегменте, передает ТАСС со ссылкой на bnMAP.pro.

    «Максимальное сокращение объема предложения комфорт-класса наблюдается в Москве – минус 30,5% за год», – отмечается в исследовании.

    В столице объем предложения снизился до 23,5 тыс. лотов.

    Эксперты объясняют отрицательную динамику замедлением запуска новых проектов в крупнейших городах. Кроме того, девелоперы теряют интерес к строительству жилья комфорт- и эконом-класса непосредственно в Москве. В Ростове-на-Дону предложение сократилось на 21,8%, составив 15,8 тыс. лотов, а в Тюмени падение достигло 21,7% при экспозиции в 22,7 тыс. квартир.

    Лидером по приросту предложения массового жилья стала Пермь, показавшая годовую динамику в 25,3%. В первую тройку растущих рынков также вошли Омск с показателем 14,3% и Уфа, где предложение увеличилось на 12%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за год стоимость квадратного метра в столичных новостройках увеличилась почти на четверть. Площадь самой компактной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы составила 13,5 квадратного метра.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    В Москве побит температурный рекорд для 19 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве днем во вторник зафиксировали 30,5 градуса тепла, это новый температурный рекорд для 19 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Рекордная температура была зафиксирована во вторник днем в центре Москвы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФГидрометцентра России. В 15.10 мск метеостанция на крыше здания ведомства в районе станции метро «Краснопресненская» показала 30,5 градуса, что стало новым максимумом для 19 мая.

    Предыдущий рекорд этого дня держался с 1979 года, когда воздух прогрелся до 30,2 градуса. А самая низкая температура 19 мая была зафиксирована еще в 1893 году: тогда воздух в столице остывал до минус 2,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с дневными температурами до плюс 30–32 градусов с 18 по 22 мая. А синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве жару до 29–31 градуса с последующим похолоданием и грозами к выходным.

    18 мая 2026, 09:56 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили два беспилотника, летевших на российскую столицу, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что одна из последних атак дронов ВСУ на Москву стала самой крупной за более чем год.

    18 мая 2026, 07:47 • Новости дня
    В Москве расцвели редкие краснокнижные орхидеи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» посетителям представили уникальную коллекцию зимостойких растений, собранных в ходе экспедиций по Средней полосе России, там распустились редкие краснокнижные орхидеи.

    Цветы распустились «на территории первого в России Сада орхидей», рассказали в пресс-службе учреждения, передает РИА «Новости».

    Кураторы ботанического сада привезли эти растения из увлекательных экспедиций по Средней полосе страны. Экспозиция включает 37 наименований зимостойких орхидей открытого грунта из Европы, Азии и Северной Америки. Всего коллекция насчитывает более 100 экземпляров, среди которых представлены сорта Венериного башмачка, Ятрышника и гибриды.

    Специалисты высадили цветы в ландшафтную композицию, которая имитирует карстовые воронки с известняком. В пресс-службе пояснили, что такой сложный рельеф помогает поддерживать идеальный микроклимат и необходимый уровень влажности почвы индивидуально для каждого вида растений.

    В 2024 году в Ботаническом саду Воронежа созрел редкий тропический фрукт.

    19 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    В Москве представили анимационный ИИ-сериал о Александре Суворове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый анимационный сериал о полководце Александре Суворове презентовали в Государственном историческом музее Москвы, объединив в нем исторические источники, рисунки XIX века и ИИ.

    Масштабный проект «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова» представили в Государственном историческом музее. В анимационном сериале создатели соединили историческую реконструкцию, возможности искусственного интеллекта и традиции классического художественного повествования. Картина рассчитана на 17 серий, пишет РИА «Новости».

    В основу мультфильма легла книга историка и издателя Николая Полевого «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск» и более 100 рисунков художников-графиков XIX века. По иллюстрациям Александра Жуковского, Рудольфа Коцебу и Тараса Шевченко в XIX – начале XX века русское общество изучало историю Суворова. В сериале звучит музыка «русского барокко» и оригинальные композиции, написанные специально для проекта.

    Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал героя анимации образцом служения: «Суворов – образец воина, солдата, командира и русского патриота... Он – гений. Суворов живет и будет жить в сердце каждого военного».

    Руководитель проекта Наталия Осипова отметила, что полководец давно заслуживал статуса главного героя российской анимации и сравнила его с «воинским Пушкиным», подчеркнув, что работать с таким персонажем и честь, и большая ответственность.

    Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный директор фонда Роман Карманов заявил, что исторические проекты помогают не только говорить о прошлом, но и формировать культурную идентичность, связывать поколения и пробуждать интерес к отечественной истории у молодой аудитории. Он подчеркнул, что фонду важно поддерживать инициативы с серьезной исследовательской базой, которые рассказывают о наследии современным, визуально выразительным и технологичным языком.

    Все 17 серий по итогам проекта войдут в экспозицию Государственного исторического музея. Посмотреть мультсериал можно на страницах проекта во ВКонтакте и на платформе RuTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Владимир Мединский  заявил о Суворове как об образце воина и русского патриота.

    Ранее украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и такие фигуры, как полководец Александр Суворов, проявлением «российского империализма». А власти Киева переименовали десять улиц с именами российских деятелей, включая полководца Александра Суворова.

    19 мая 2026, 07:08 • Новости дня
    Синоптики сообщили о приходе в Москву жары

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Температурный фон в российской столице превысит климатическую норму на семь градусов, достигнув аномальных летних показателей сообщила Главный специалист метеобюро города Татьяна Позднякова.

    Во вторник жителей мегаполиса ожидает солнечная и знойная погода, сказала Позднякова РИА «Новости».

    «Во вторник в Москве ожидается малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура прогнозируется в пределах плюс 16 – плюс 17 градусов», – рассказала синоптик.

    Днем столбики термометров покажут от 28 до 30 градусов тепла. Эксперт подчеркнула, что эти значения превышают привычную климатическую норму сразу на семь градусов.

    Ранее в столичном регионе из-за экстремально высокой температуры объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

    Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление 130-летнего температурного рекорда в Москве.

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

