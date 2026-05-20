    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 16:30 • Новости дня

    КСИР сообщил о проходе коммерческих судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки более двух десятков торговых судов благополучно пересекли Ормузский пролив под контролем элитных подразделений иранских вооруженных сил.

    Движение коммерческого флота в стратегически важном регионе продолжается при обеспечении безопасности со стороны Тегерана. Информацию об этом распространили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС.

    «За последние сутки 26 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, прошли через Ормузский пролив в координации и обеспечении безопасности со стороны Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Ситуация в регионе обострилась в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по крупнейшим иранским городам, включая столицу. В ответ КСИР провел масштабную операцию, атаковав израильскую территорию и американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востока.

    После этого иранские власти приняли решение закрыть Ормузский пролив для кораблей, связанных с государствами, поддержавшими нападение на республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз увеличил зону своих военных операций в Ормузском проливе. Тегеран перекрыл этот маршрут для судов союзников США.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пообещали обеспечить стабильное судоходство при отсутствии внешних угроз.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    19 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания выдала бессрочную лицензию, выводящую из-под действия антироссийских санкций поставки дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Правительство страны выпустило специальную лицензию, предполагающую послабление санкционного режима, передает Интерфакс. Документ вступит в силу 20 мая 2026 года и будет носить бессрочный характер.

    При этом министр внутренних дел оставляет за собой право регулярно пересматривать условия. Глава ведомства сможет в любой момент изменить, приостановить или полностью отозвать выданное разрешение.

    В случае принятия решения об отмене лицензии власти постараются предупредить об этом за четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Великобритании ограничили поставки нефтепродуктов из третьих стран. Зимой британские самолеты продолжили летать на произведенном из российского сырья керосине.

    В марте Лондон выступил против смягчения американских ограничений на поставки российской нефти.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация Соединенных Штатов не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял», – цитирует Вэнса ТАСС.

    По словам вице-президента, он знаком с появившимися в прессе сообщениями на эту тему, однако их источник ему неизвестен. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки.

    Представитель Белого дома добавил, что иранская сторона также не поднимала вопрос о передаче ядерных материалов. Он выразил сомнение, что Тегеран или сам президент США поддержали бы подобную идею, однако отказался давать предварительные обещания относительно исхода переговоров.

    Ранее СМИ сообщали, что в Иране якобы обсуждают вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана.

    20 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Британия ослабила санкции против российских нефтепродуктов

    Tекст: Мария Иванова

    Британское правительство негласно смягчило ограничения на российскую нефть, разрешив ввоз произведенного из нее горючего через третьи страны из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Новая торговая лицензия вступила в силу в среду, передает Associated Press. Документ разрешает ввоз переработанной в третьих странах российской нефти, включая дизель и авиакеросин из Индии и Турции.

    Глобальный скачок стоимости горючего спровоцирован американо-израильской войной против Ирана. Перекрытие Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой нефти, вызвало серьезные опасения дефицита на рынке.

    Британский министр финансов Дэн Томлинсон заявил: «Изменения вводятся на ограниченный период времени и по очень конкретному вопросу». При этом глава парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри отметила, что союзники должны продолжать давление на российскую экономику.

    Соединенные Штаты также пошли на уступки на фоне энергокризиса. Ранее министр финансов США Скотт Бессент продлил на 30 дней разрешение на покупку уже находящихся в море партий российской нефти. Несмотря на это, страны G7 выпустили совместное заявление о намерении сохранять жесткие меры в ответ на спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Великобритания выдала бессрочную лицензию на ввоз произведенного из российской нефти топлива.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал продление разрешений на покупку сырья временной мерой.

    В марте британское правительство выступало против смягчения санкционного давления на Москву.

    19 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Tasnim: Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона непричастна к запуску беспилотников в сторону атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил источник иранского агентства Tasnim.

    Тегеран не направлял дроны к атомному объекту на территории ОАЭ, сказал собеседник Tasnim, передает РИА «Новости». По его словам, за нападением стоит Израиль.

    Накануне оборонное ведомство ОАЭ отчиталось о перехвате двух дронов. Третий аппарат сумел поразить электрогенератор, расположенный за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака».

    «Он (Израиль – прим. ВЗГЛЯД) пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира», – отметил собеседник.

    В начале мая Тегеран опровергал обвинения в ракетных ударах по Эмиратам.

    20 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Сенат США впервые ограничил военные полномочия Трампа против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила резолюцию, которая запрещает главе государства вести боевые действия без официального объявления войны.

    Сенат одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда  Трампа в отношении Ирана, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток, передает CBS News.

    Сенаторы одобрили предложение о вынесении резолюции большинством голосов 50 против 47. Четыре республиканца присоединились к большинству демократов, выступивших за продвижение резолюции. Сенатор Джон Феттерман из штата Пенсильвания был единственным демократом, который проголосовал против.

    Решающим фактором стал переход четырех республиканцев на сторону демократического большинства. При этом трое представителей Республиканской партии проигнорировали голосование.

    Лидер меньшинства Чак Шумер прокомментировал успех после семи неудачных попыток, отметив, что демократы шаг за шагом прорывают стену молчания республиканцев по поводу незаконной войны Трампа. Он добавил, что давление работает и оппоненты начинают сдаваться.

    Документ обязывает президента США вывести американские войска из зоны конфликта. Исключением может стать только официальное объявление войны или специальное разрешение на применение силы. Автором резолюции выступил демократ Тим Кейн.

    Ожидается, что после возможного одобрения документа обеими палатами президент наложит на него вето. Однако сторонники инициативы уверены в ее способности изменить позицию Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США раскрыли уловку президента США с письмом о войне. WP сообщила об отставках и поражениях республиканских критиков американского лидера.

    США поставили многоточие в конфликте с Ираном.

    20 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Гросси предупредил о риске выброса радиации при ударе по АЭС «Барака» в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    После удара беспилотника утром в воскресенье, 17 мая, на АЭС «Барака» в ОАЭ возник пожар в электрогенераторе, расположенном за пределами внутренней периметральной зоны станции, пока уровень радиации на атомной электростанции в пределах нормы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    Ситуация вызывает серьезную озабоченность, так как это ядерный объект на Ближнем Востоке, где последствия могут быть крайне серьезными, сказано в обращении Гросси.

    Он обратил внимание на то, что это действующая атомная электростанция, поэтому хранит тысячи килограмм ядерного материала в активной зоне реакторов, как свежего, так и отработанного топлива.

    «Я хочу предельно ясно заявить: в случае атаки на атомную электростанцию «Барака» прямое попадание может привести к очень высокому выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду», – предупредил глава МАГАТЭ.

    Он рассказал, что после атаки на АЭС 17 мая для обеспечения электропитанием третьего энергоблока станции потребовалось использование аварийных дизель-генераторов, но с тех пор электроснабжение от внешних источников было восстановлено, что является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности.

    «Вскоре после нападения я поговорил по телефону с его высочеством шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, и заверил его в поддержке МАГАТЭ», – отметил Гросси.

    Глава МАГАТЭ добавил, что давно собирает информацию об объектах в Персидском заливе и их готовности к режиму ЧС.

    «Вскоре я направлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу», – пообещал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами по АЭС «Барака» в ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон 17 мая атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. При этом агентство Tasnim сообщило, что Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС. Пекин осудил атаки на мирные атомные электростанции Ближнего Востока.

    19 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном мощном ударе США по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возобновления военных действий против Ирана, подчеркнув свою неготовность принять окончательное решение прямо сейчас.

    Трамп отметил вероятность нового обострения конфликта, передает РИА «Новости». При этом политик выразил сомнения в необходимости немедленных действий.

    «Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их еще раз. Я пока не уверен», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Президент добавил, что ранее планировал атаковать Иран. По словам главы государства, до отдачи приказа о начале бомбардировок оставался всего один час, однако решение было отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вашингтон отложил запланированную военную атаку на Иран ради возможного мирного соглашения.

    Ранее американский лидер пригрозил Тегерану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. Ближайшие помощники главы государства разработали планы возобновления боевых действий.

    19 мая 2026, 21:08 • Новости дня
    Пентагон не исключил наземной операции против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное руководство допускает отправку контингента на иранскую территорию, решение должен принимать президент страны Дональд Трамп, заявил во время слушаний в Конгрессе помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.

    Вероятность проведения наземной операции Соединенных Штатов на иранской территории сохраняется, сказал Циммерман, передает РИА «Новости».

    «Президенту все еще доступны все необходимые ему варианты», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп допустил вероятность возобновления военных действий против Ирана. До этого он намекал на продолжение операции в отношении Тегерана.

    19 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Вэнс сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о серьезных сдвигах в ходе консультаций с иранской стороной по ряду ключевых вопросов.

    «Происходит много движений в обе стороны, достигается значительный прогресс, но мы просто продолжим работать над этим и в конечном счете либо достигнем соглашения, либо нет», – подчеркнул политик во время выступления на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

    Политик также отметил важность сохранения конфиденциальности текущего диалога. По его словам, публичное обсуждение деталей переговорного процесса может лишь усложнить ситуацию и помешать достижению итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о стремлении американской стороны не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями Вашингтона. До этого американская делегация покинула Исламабад без достижения итогового соглашения.

    20 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    Politico узнала, что министры финансов ЕС требуют от США прекратить войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники использовали встречу G7 в Париже, чтобы предупредить главу Минфина США Скотта Бессента об экономических последствиях войны в Иране.

    «Министры финансов европейских стран в частном порядке обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой прекратить войну на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление экономической катастрофы на континенте», – пишет Politico.

    В ходе встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подстегивает рост цен на нефть в Европейском союзе, негативно влияет на экономический рост и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом, сказано в статье.

    По словам трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, Германия, Франция, Италия и Европейская комиссия объединили усилия для донесения этого послания в ходе закрытого обсуждения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

    «Так думают не только европейцы. Мы все считаем, что это должно закончиться как можно скорее», – заявил журналистам на пресс-конференции после переговоров во вторник министр финансов Франции Ролан Лескюр, который был председателем встречи.

    Он добавил, что все понимают: чем скорее Ормузский пролив будет открыт, тем быстрее будет урегулирован экономический аспект этого геополитического конфликта, и тем лучше будет для всех.

    Однако США возложили вину за экономические трудности Европы на национальные правительства. 

    Министры также обсудили финансовые последствия конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал резкий рост цен на энергоносители и топливо, замедление экономического роста по всей Европе.

    Ожидается, что в четверг Европейская комиссия понизит прогнозы роста экономики ЕС, что резко контрастирует с ситуацией в США, которые менее уязвимы к росту цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    19 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон готов пересмотреть историю взаимодействия с Тегераном за 47 лет при условии полного отказа иранской стороны от разработки ядерного оружия, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    Американское руководство видит шанс на нормализацию двустороннего диалога путем подписания нового соглашения, сказал Вэнс, передает ТАСС.

    При этом вице-президент отметил необходимость встречных шагов со стороны Тегерана. По его словам, администрация Соединенных Штатов категорически отказывается заключать любые договоры, позволяющие иранской стороне получить доступ к ядерному арсеналу.

    Вэнс ранее называл главной целью переговоров предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана.

    Напомним, апрельские встречи американской и иранской делегаций в Пакистане завершились без подписания итогового соглашения.

    20 мая 2026, 07:02 • Новости дня
    KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тель-Авив привели вооруженные силы в максимальную боевую готовность для потенциального возобновления масштабных военных действий против Тегерана, сообщило

    Израиль и США закончили подготовку к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Уровень боевой готовности израильской армии достиг максимума с момента апрельского перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильское KanTV.

    «Совместная американо-израильская подготовка к возобновлению кампании завершена... Соединенные Штаты и Израиль полностью координируют свои действия, ни одна из сторон не будет удивлена, когда будет принято решение о возобновлении войны», – цитирует телеканал источник в американских силовых структурах.

    Американский лидер Дональд Трамп планирует принять окончательное решение по иранскому вопросу в ближайшее время. Накануне президент США допустил возможность новой атаки на исламскую республику в конце текущей недели.

    Израильские военные также усиливают оборонительные меры. В Тель-Авиве опасаются, что резкие заявления главы Белого дома могут спровоцировать Тегеран на превентивный удар из-за ошибочной оценки ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможном мощном ударе США по Ирану. Пентагон допустил проведение наземной операции в Тегеране. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    20 мая 2026, 05:20 • Новости дня
    Рябков заявил об отказе нового руководства Ирана от ядерного оружия

    Tекст: Катерина Туманова

    Новые власти Ирана продолжают соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия, подтверждая преемственность курса прежнего руководства страны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Никто не спорит с тем, что у Исламской Республики Иран не должно быть ядерного оружия. В том числе с этим всегда соглашались как прежние, так и нынешние руководители исламской республики», – заявил он ТАСС.

    Замглавы МИД напомнил, что для контроля за нераспространением существует ДНЯО, обязательства по которому иранская сторона всегда выполняла. При этом договор гарантирует Тегерану право на развитие мирной атомной программы, включая обогащение урана под надзором МАГАТЭ.

    Рябков подчеркнул, что право Ирана на мирный атом незыблемо и не подлежит внешним конъюнктурным трактовкам.

    По его словам, только иранский народ может определять, как распоряжаться этими технологиями в национальных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД в апреле заявил о серьезных испытаниях для ДНЯО. Телеканал Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России. Вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана.

    20 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Новак заявил о резком росте экспорта нефти в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    За первые четыре месяца текущего года экспорт отечественной нефти на китайский рынок продемонстрировал уверенный десятипроцентный рост, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак рассказал об увеличении экспорта энергоресурсов, передают РИА «Новости».

    По его словам, дружественные государства крайне заинтересованы в наращивании объемов долгосрочного сотрудничества.

    «У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 млн тонн, это рост по сравнению с прошлым годом. За четыре месяца этого года рост поставок составил еще 10%», – подчеркнул политик.

    Представитель правительства добавил, что Москва готова стабильно обеспечивать растущие потребности Пекина. Текущие сложности на мировом рынке лишь способствуют укреплению надежных партнерских связей между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков отметил рост поставок отечественной нефти китайским потребителям на 35% в первом квартале текущего года.

    Ранее вице-премьер Александр Новак выразил готовность нарастить объемы экспорта сырья при наличии дополнительного спроса.

    Президент Владимир Путин подчеркнул сохранение лидерства России по поставкам энергоресурсов в азиатскую республику.

    Лавров: Заявления Вильнюса об ударе по Калининграду не заслуживают внимания
    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ
    Польша отметила единство позиций с Венгрией по еврочленству Украины
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

