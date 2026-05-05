Иран опроверг атаки на ОАЭ ракетами и беспилотниками
Иран не осуществлял операций с применением ракет и беспилотников против ОАЭ, заявил официальный представитель штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
«Вооруженные силы Ирана в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников, если бы это произошло, мы четко бы сказали об этом», – сказал он, передает РИА «Новости».
Зольфагари также указал, что Тегеран опровергает заявления министерства обороны ОАЭ о якобы имевших место иранских атаках. Представитель иранского командования подчеркнул, что страна готова дать «сокрушительный ответ» в случае любых действий с территории ОАЭ против иранских островов, портов или прибрежной зоны.
Во вторник Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана.
Накануне на нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника. Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ.