Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске

Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Установлены имена студентов, погибших и пострадавших в результате террористической атаки со стороны киевской хунты на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX. По его словам, «по состоянию на полдень 23 мая, одиннадцать жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня».

Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести, а местонахождение десяти девушек остается неизвестным.

Отметим, что среди раненых есть несовершеннолетние 2009-2010 годов рождения.

Погибшие:

1. Погрибниченко Анна Андреевна, 01.11.2006 г.р.

2. Сердюк Дарья Сергеевна, 18.04.2007 г.р.

3. Прудникова Яна Владимировна, 11.12.2006 г.р.

4. Животникова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р.

5. Мартиньянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р.

6. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р.

7. Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р.

8. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р.

9. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р.

10. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р.

11. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

Официальные списки жертв постоянно обновляются в канале администрации главы ЛНР. Пасечник подчеркнул, что регион и вся страна переживают эту трагедию вместе с семьями погибших и пострадавших, а Старобельску важно чувствовать поддержку всей России.

Он выразил благодарность спасателям и медикам, которые больше суток безостановочно помогают пострадавшим. Также глава ЛНР заявил, что убийцам и тем, кто их покрывает, не будет прощения, а за циничные высказывания западных стран по поводу трагедии, по его мнению, им будет воздано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в пресс-службе МЧС России сообщили о десяти погибших при обрушении общежития колледжа в Старобельске.

Президент России Владимир Путин назвал этот удар террористической атакой киевской хунты.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неизбежности подобных трагедий без проведения специальной военной операции.