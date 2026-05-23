Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники МЧС подняли на поверхность тела еще двух погибших при разборе завалов колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости».

«На поверхность из-под завалов достали тела еще 2 человек. Итого: 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли», – сказали в министерстве.

По предварительной информации ведомства, спасательная операция на месте происшествия продолжается. Специалисты предполагают, что под обломками здания могут находиться еще три человека.

Ранее спасатели обнаружили на месте обрушения 16 погибших.

До этого сотрудники МЧС сообщили о 12 жертвах трагедии.

Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.