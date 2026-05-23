Синоптик предупредил о переносе старта купального сезона в Центральной России

Синоптик Тишковец спрогнозировал перенос начала купального сезона

Tекст: Вера Басилая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что о своевременном старте купального сезона в центральных регионах страны на ближайшие две или три недели можно пока забыть, передает РИА «Новости».

«По народной традиции обычно начинают купаться после Троицы – в этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако, из-за неблагоприятного прогноза погода, в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18 - плюс 20», - рассказал Тишковец.

