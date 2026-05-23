  Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек
    Следствие подбирается к Макрону с похоронными подозрениями
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю
    Зеленский отмахнулся от предложения Мерца по интеграции в ЕС
    В ФРГ потребовали не отдавать ТЭЦ «Северного потока» Украине
    Захарова: Запад утратил человеческое достоинство из-за Старобельска
    В Киевской области решили готовиться к круговой обороне
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    23 мая 2026, 17:26 • Новости дня

    Синоптик предупредил о переносе старта купального сезона в Центральной России

    Синоптик Тишковец спрогнозировал перенос начала купального сезона

    Tекст: Вера Басилая

    Жителям центральных регионов России придется отложить походы на пляж из-за неблагоприятной погоды и медленного прогрева воды в местных водоемах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что о своевременном старте купального сезона в центральных регионах страны на ближайшие две или три недели можно пока забыть, передает РИА «Новости».

    «По народной традиции обычно начинают купаться после Троицы – в этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако, из-за неблагоприятного прогноза погода, в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18 - плюс 20», - рассказал Тишковец.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании и грозах в столичном регионе к концу текущей недели.

    23 мая 2026, 13:02 • Новости дня
    Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненного при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета.

    Установлены имена студентов, погибших и пострадавших в результате террористической атаки со стороны киевской хунты на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX. По его словам, «по состоянию на полдень 23 мая, одиннадцать жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня».

    Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести, а местонахождение десяти девушек остается неизвестным.

    Отметим, что среди раненых есть несовершеннолетние 2009-2010 годов рождения.

    Погибшие:

    1. Погрибниченко Анна Андреевна, 01.11.2006 г.р.

    2. Сердюк Дарья Сергеевна, 18.04.2007 г.р.

    3. Прудникова Яна Владимировна, 11.12.2006 г.р.

    4. Животникова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р.

    5. Мартиньянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р.

    6. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р.

    7. Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р.

    8. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р.

    9. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р.

    10. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р.

    11. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

    Официальные списки жертв постоянно обновляются в канале администрации главы ЛНР. Пасечник подчеркнул, что регион и вся страна переживают эту трагедию вместе с семьями погибших и пострадавших, а Старобельску важно чувствовать поддержку всей России.

    Он выразил благодарность спасателям и медикам, которые больше суток безостановочно помогают пострадавшим. Также глава ЛНР заявил, что убийцам и тем, кто их покрывает, не будет прощения, а за циничные высказывания западных стран по поводу трагедии, по его мнению, им будет воздано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в пресс-службе МЧС России сообщили о десяти погибших при обрушении общежития колледжа в Старобельске.

    Президент России Владимир Путин назвал этот удар террористической атакой киевской хунты.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неизбежности подобных трагедий без проведения специальной военной операции.

    23 мая 2026, 03:32 • Новости дня
    Космический корабль Starship взорвался после возвращения на Землю
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Тестовый полет завершился возвращением космического корабля Starship на Землю, он взорвался после приводнения, следует из трансляции компании SpaceX.

    SpaceX подтвердила приводнение аппарата. Во время выхода на орбиту Starship потерял один из шести двигателей, передает РИА «Новости».

    В космическое пространство были выведены 20 макетов и два спутника Starlink нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship.

    Накануне американская корпорация SpaceX прервала подготовку к старту новой версии тяжелой ракеты.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    23 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа

    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

    Медведев в MAX указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на последствия сближения с ЕС. Если Ереван продолжит этот курс, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит, за газ придется платить по европейским ценам .

    «Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу», – отметил Медведев. По его словам, именно это собирается сделать армянский премьер, пытаясь затащить страну в Евросоюз и при этом сохранить выгоды от участия в ЕАЭС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Пашинян рассчитывает на сохранение нынешней цены на российский газ в 177,5 доллара за 1000 кубометров. При этом биржевые цены на этот энергоноситель в Европе в мае 2026 года составляли около 570–590 долларов за тысячу кубометров.

    Политик считает, что при переходе на европейские цены население Армении прогонит премьер-министра. Медведев добавил, что шансы столкнуться с жесткими экономическими реалиями растут каждый день, и посоветовал Еревану начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегических договоренностей с Россией по цене на газ.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    Финансовые аналитики предрекли Еревану многомиллиардные убытки в случае выхода из этого интеграционного объединения.

    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    22 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбардприняла решение оставить должность ради поддержки мужа, у которого диагностировали редкую форму онкологического заболевания, сообщает Fox News.

    Тулси Габбард намерена завершить работу в американской администрации, передает ТАСС. Причиной такого шага стала тяжелая семейная ситуация и необходимость ухода за супругом, борющимся с раком костей.

    О своих планах чиновница лично уведомила президента США. Встреча политиков состоялась в Овальном кабинете в пятницу. Ожидается, что 30 июня станет ее последним рабочим днем на посту директора Национальной разведки.

    В ноябре 2024 года президент США выдвинул Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США.

    В феврале прошлого года она уволила более сотни сотрудников спецслужб за непристойные переписки в корпоративных чатах.

    В мае текущего года ведомство начало масштабное расследование деятельности американских биолабораторий за рубежом.

    23 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На территории России остановили реализацию ряда вин и коньяков армянского производства из-за их несоответствия обязательным стандартам качества, сообщил Роспотребнадзор.

    «В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции из Армении», – заявили в пресс-службе.

    Специалисты обнаружили нарушения стандартов в напитках трех армянских производителей. Речь идет о продукции предприятий «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и винно-коньячного дома «Шахназарян», передает РИА «Новости».

    Под ограничения попали красное полусладкое вино «Гетап вернашен» крепостью 11% и белое сухое вино «Веди алко» харджи крепостью 12% в бутылках по 0,75 литра.

    Некачественными признаны пятилетний «Армянский коньяк пять звезд» и семилетний марочный «Шахназарян ХО». Оба напитка имеют крепость 40% и разливаются в тару объемом 0,5 литра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук».

    В России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из Армениис 22 мая.

    Делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проверки местных пищевых предприятий.

    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    22 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия химического состава заявленным характеристикам на этикетке.

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды «Джермук» на территории России из-за превышения содержания гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов, передает «Интерфакс» .

    «С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: «Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук», изготовитель ЗАО «Джермук Групп»», – говорится в сообщении ведомства.

    Специалисты отметили, что химический состав напитка не совпадает с информацией на маркировке. Заблуждение покупателей относительно лечебных свойств продукта может привести к неэффективной терапии и ухудшению здоровья.

    Служба направила уведомления о принятых мерах в Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы стран ЕАЭС. Ситуация с оборотом продукции остается под строгим контролем. В конце апреля ведомство уже приостанавливало реализацию нескольких партий этой минеральной воды.

    В конце апреля Роспотребнадзор временно запретил ввоз минеральной воды «Джермук» из-за нарушений состава.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из Армениис 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении.

    23 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии

    Реанимация в Латвии была обесточена после падения дронов ВСУ

    @ Oleksandr Rupeta/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В реанимационном отделении латвийской больницы произошел внезапный сбой электропитания после падения украинских дронов, из-за чего среди пациентов и посетителей началась паника, сообщили СМИ.

    После падения украинских дронов реанимация одной из больниц в Латвии осталась без электричества, что вызвало сильную панику среди местных жителей. О случившемся рассказал РИА «Новости» координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

    «Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», – сообщил он. Васильев отметил, что власти не спешат обеспечивать бесперебойную работу медицинских учреждений, которые получают электроэнергию по остаточному принципу.

    При этом, по его словам, для военных объектов НАТО предусмотрены резервные источники питания. Ранее на востоке Латвии уже объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов, из-за чего прерывали государственный экзамен в школах и временно останавливалось пассажирское железнодорожное сообщение.

    Ранее на востоке Латвии после обнаружения дрона ВСУ объявили воздушную тревогу и подняли дежурную авиацию НАТО. До этого украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив четыре пустых резервуара.

    Как позже писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специалисты по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах для подготовки ударов по российской территории.

    23 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ вновь ударили по колледжу в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, где продолжается спасательная операция, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

    Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

    Политик отметил, что при возникновении воздушной угрозы спасатели получают команду «воздух» и вынуждены прятаться в укрытиях. В это время силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы активно работают по уничтожению вражеских дронов.

    Несмотря на сложную обстановку и риск новых ударов, спасательная операция на месте происшествия продолжается.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненого студента.

    Позже число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.

    Президент Владимир Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    23 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Рубио усомнился в завершении конфликта на Украине «традиционной военной победой»

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине завершится не «традиционной военной победой», заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Он не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Швеции, он отказался раскрывать конкретные детали того, как, по его мнению, может закончиться украинский конфликт. При этом он обратил особое внимание на необходимость продолжать мирные переговоры для окончательного урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил об отсутствии прямого переговорного процесса между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. При этом, по его словам, американская сторона не исключает своего участия в будущих дипломатических усилиях по разрешению ситуации.

    Госсекретарь США заявил о хорошем понимании Вашингтоном позиции российского руководства по украинскому урегулированию.

    22 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    @ TIBOR ILLYES/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии приняли решение закрыть внутренний рынок для украинских аграриев, одновременно отказавшись от планов по выходу из-под юрисдикции Международного уголовного суда.

    Правительство государства решило ограничить ввоз аграрной продукции с украинской территории, передает ТАСС. Кроме того, страна передумала покидать Международный уголовный суд. Информацию об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    «Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда и вводит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», – написал политик в социальной сети. При этом глава кабинета министров не привел подробностей о причинах принятых решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Петер Мадьяр заявил о намерении сохранить членство Венгрии в Международном уголовном суде.

    В прошлом году венгерское правительство инициировало процедуру выхода из этой инстанции на фоне визита Биньямина Нетаньяху.

    Ранее Будапешт категорически отказывался отменять запрет на поставки украинского зерна ради защиты собственных фермеров.

    23 мая 2026, 08:56 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с участием обманутой мошенниками «живой бомбы»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ сообщила о предотвращенной попытке совершения террористического акта в Белгородской области с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы. Женщина избежала участи стать «живой бомбой», обратившись в органы безопасности, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Жертва аферы избежала участи стать смертницей, вовремя обратившись к силовикам, передает ТАСС. «Установлено, что белгородчанка под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денежных средств на т. н. безопасный счет, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных денег убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников», – отметили в Центре общественных связей ФСБ.

    Кураторы поручили женщине забрать из тайника взрывчатку и активировать ее в толпе. Этот шаг неизбежно привел бы к гибели самой исполнительницы и множества мирных граждан. Осознав опасность, местная жительница добровольно пришла в органы безопасности, благодаря чему бомбу удалось своевременно обезвредить.

    В ведомстве подчеркнули, что противник активно использует тактику создания подобных смертников. В 2025 и 2026 годах аналогичные резонансные теракты произошли в Москве, Ставрополе и Луганске. Завербованные через мошеннические кол-центры люди до последнего момента верили, что выполняют задания российских правоохранителей.

    Сотрудники государственных структур никогда не звонят гражданам через мессенджеры и не запрашивают коды из сообщений, напомнили силовики. Представители спецслужб настоятельно рекомендовали россиянам сохранять бдительность, не передавать личные данные незнакомцам и сразу прерывать подозрительные разговоры.

    23 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию оценить состояние экономики

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил постпреду Украины Андрею Мельнику приехать в Москву и российскую провинцию, чтобы лично убедиться в реальном состоянии российской экономики.

    Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат призвал Мельника отказаться от распространения ложной информации, передает РИА «Новости».

    «Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как «загибается» экономика России, и не только в Москве, но и в провинции. Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемые за действительное у украинского постпреда, не найдется», – заявил Небензя.

    Кроме того, российский представитель обвинил оппонента в лицемерии. Он подчеркнул, что украинский дипломат льет крокодиловы слезы, ложно утверждая об отсутствии ударов ВСУ по гражданским объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Небензя пригласил британского постпреда в Россию для оценки реального состояния экономики.

    В декабре 2024 года Владимир Зеленский назначил скандально известного Мельника представителем Украины при ООН.

    22 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование по вопросу введения жесткого лимита количества жителей, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры.

    Правительство Швейцарии назначило на 14 июня проведение референдума об ограничении численности населения, передает Интерфакс. Инициатива предполагает установление лимита в 10 млн человек к 2050 году. Если до этого срока количество жителей превысит 9,5 млн, будут автоматически введены жесткие меры.

    Среди возможных ограничений – сокращение квот на предоставление убежища и усложнение процедуры воссоединения семей. По состоянию на конец 2025 года в стране проживало около 9,1 млн человек. С 2002 года этот показатель увеличился на 1,7 млн, в первую очередь из-за притока иммигрантов.

    Документ обязывает правительство задействовать все доступные инструменты для сокращения населения при достижении отметки в 10 млн человек. Это может коснуться даже пересмотра международных соглашений, включая режим свободного передвижения граждан с Европейским союзом.

    Инициативу продвигает Швейцарская народная партия, которая заявляет об ущербе экологии и перегрузке инфраструктуры из-за роста населения. При этом эксперты предупреждают, что ограничения могут серьезно ударить по местным компаниям, таким как Nestle, Novartis и Roche, которые зависят от иностранных специалистов.

    Ранее американские СМИ анонсировали проведение в Швейцарии референдума по вопросу ограничения численности населения. Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина граждан страны поддержала идею демографического лимита в 10 млн человек.

    А прошлым летом правительство конфедерации решило ограничить предоставление статуса беженца украинцам.

