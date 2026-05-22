SpaceX отменила первый испытательный полет новой версии Starship
Американская корпорация SpaceX прервала подготовку к старту новой версии тяжелой ракеты Starship, следует из кадров прямой трансляции.
Решение об остановке первого испытания третьей версии системы было принято во время прямой трансляции, передает РИА «Новости».
Стартовое окно открылось в 1.30 мск в пятницу и длилось 90 минут. Об отмене объявили менее чем за 20 минут до его закрытия.
Специалисты планировали проверить работу нового корабля и носителя Super Heavy с улучшенными двигателями. Ракета должна была подняться на заданную высоту, после чего планировалось разделение ступеней и приводнение в Мексиканском заливе.
Ожидалось, что в безвоздушном пространстве аппарат совершит ряд маневров для проверки узлов на предельную нагрузку. Накануне представители разработчика подчеркивали, что этот полет станет первым для «существенно переработанной конструкции».
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Илон Маск анонсировал скорый технологический прорыв в разработке многоразовых ракет Starship.
В октябре испытательный запуск Starship завершился взрывом.