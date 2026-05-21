  Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    Москва решила вразумить Пашиняна цветами
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    Минобороны Казахстана не подтвердило информацию Пентагона об НЛО над республикой
    Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию
    Путин: Мы все служим трудовому народу
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    Отец награжденного посмертно Героя России Марзоева: Победа будет за нами
    Медведев назвал семь аргументов в пользу необратимого распада Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 19:12 • Новости дня

    Российские компании попали под американские пошлины на палладий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон планирует установить повышенные тарифы на ввоз необработанного палладия из России.

    Американское министерство торговли планирует установить компенсационные пошлины в размере 109,1% на поставки необработанного палладия из России. В ведомстве считают, что российские компании получают государственные субсидии, пишет ТАСС.

    Меры затронут продукцию АО «Уральские инновационные технологии» и Приморского завода обработки цветных металлов. Расследование американских чиновников охватывало 2024 год.

    В сентябре 2025 года Федеральная комиссия США по международной торговле заявила об ущербе для американских производителей от российского импорта. Разбирательство инициировали профсоюзы и местный бизнес. Палладий активно используется в автомобильной, электронной и химической промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая американские власти запланировали обложить импорт необработанного российского палладия антидемпинговой пошлиной в размере 132,83%.

    Еще летом прошлого года Вашингтон допускал введение подобных тарифов для защиты национальной безопасности. При этом за первые 11 месяцев 2024 года Соединенные Штаты сократили закупки этого металла из России на 20%.

    19 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили, выходящие на российский рынок, не должны напрямую конкурировать с «АвтоВАЗом». По его словам, такое условие является принципиальной позицией правительства.

    «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», – сказал Мантуров в интервью ИС «Вести», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что при этом китайские производители готовы развивать поставки в сегментах электромобилей и гибридов, где спрос в России растет и которые не пересекаются напрямую с модельным рядом отечественного автопроизводителя.

    Мантуров также подчеркнул, что российская сторона выдвигает дополнительные требования к иностранным компаниям. «Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», – добавил он.

    По словам первого вице-премьера, таким образом власти стремятся одновременно развивать рынок и поддерживать отечественного производителя, не допуская прямого ценового давления на «АвтоВАЗ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о беспрецедентном демпинге со стороны китайских автопроизводителей.

    В начале мая главе государства представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut.

    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию, где представит обновленную Lada Niva Legend, исторические ВАЗ-2101 и новые спортивные модели, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

    В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

    Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.

    20 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США переключили внимание на Китай, оставив европейским странам разбираться с украинским кризисом на фоне отчаянных попыток Киева удержать поддержку Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG рассказал об изменении приоритетов Вашингтона, передают «Вести». По словам министра, администрация Дональда Трампа первой признала необходимость устранить первопричины текущего противостояния.

    «Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно», – сказал Лавров.

    Дипломат также добавил, что европейские лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский буквально повисли на руках американских политиков. Они безуспешно пытаются уговорить заокеанских партнеров изменить новую политическую линию.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров отмечал готовность Вашингтона к устранению первопричин кризиса.

    До этого Лавров заявил об усталости США от украинского кризиса и желании оставить решение украинской проблемы европейцам.

    18 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    США опубликовали текст новой лицензии на операции с российской нефтью
    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США опубликовал обновленную лицензию, разрешающую операции с уже погруженной на суда российской нефтью еще на 30 дней.

    Министерство финансов США разместило текст новой лицензии, касающейся операций с российской нефтью, которая уже находится на судах, передает РИА «Новости». Документ продлевает действие предыдущего разрешения сроком на один месяц.

    «Все операции, запрещенные вышеуказанными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно... до 17 апреля 2026 года, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 17 июня 2026 года», – уточняется в тексте лицензии Управления по контролю за иностранными активами.

    Разрешение не действует для лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, Крымом и новыми регионами России. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент подтверждал планы продлить лицензию на морские поставки топлива из РФ, так как предыдущая истекла 16 мая.

    Ранее представители более десяти государств обратились к Вашингтону с просьбой о продлении временной лицензии на покупку российской нефти.

    СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.



    21 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
    Tекст: Вера Басилая

    Специалисты Росавиации начали проверку бумаг для выдачи сертификата типа на силовую установку, предназначенную для пассажирских самолетов SSJ-100 и Бе-200, сообщил Минтранс.

    В Минтрансе заявили, что успешное прохождение процедур позволит завершить сертификацию импортозамещенного лайнера.

    «Документы по авиадвигателю ПД-8 поступили на экспертизу в Росавиацию. После их проверки и согласования будет принято решение о выдаче сертификата типа», –  сообщило в Max Министерство транспорта России.

    В настоящий момент изучением предоставленного пакета занимаются сотрудники «Авиарегистра России».

    Объединенная двигателестроительная корпорация завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего двигателя ПД-8.

    Силовая установка успешно выдержала экстремальные проверки шквалистым градом.

    Глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал о начале работы по замене двигателей на старых лайнерах Superjet.

    19 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    Пентагон заявил об неэффективности украинских ударов по России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В докладе генерального инспектора американского военного ведомства для Конгресса отмечается неэффективность и хаотичность атак киевского режима по территории России.

    Военная разведка США пришла к выводу, что украинские удары по российской территории носят беспорядочный характер, передает РИА «Новости».

    Эти данные приводятся в докладе генерального инспектора Пентагона, подготовленном для конгресса США.

    «По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре», – говорится в опубликованном документе.

    Аналитики американского военного ведомства подчеркивают, что действия Киева не увенчались успехом. Несмотря на все попытки нанести существенный урон, Украина не смогла оказать реального влияния на способность России успешно проводить военные операции.

    В октябре военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что действующая американская администрация хочет сократить финансирование ВСУ, но сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, а потому передает Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    20 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация Соединенных Штатов не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял», – цитирует Вэнса ТАСС.

    По словам вице-президента, он знаком с появившимися в прессе сообщениями на эту тему, однако их источник ему неизвестен. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки.

    Представитель Белого дома добавил, что иранская сторона также не поднимала вопрос о передаче ядерных материалов. Он выразил сомнение, что Тегеран или сам президент США поддержали бы подобную идею, однако отказался давать предварительные обещания относительно исхода переговоров.

    Ранее СМИ сообщали, что в Иране якобы обсуждают вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана.

    19 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

    Euronews: США могут не признать спецпосланника ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон может не допустить будущего спецпосланника Евросоюза по Украине к ключевым переговорам, хотя в самом ЕС усиливаются призывы к прямому диалогу с Россией, отмечают западные издания.

    США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.

    По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.

    20 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Рябков: Россия соразмерно ответит на ядерные испытания любой из стран
    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова принять адекватные меры в случае проведения ядерных испытаний любым государством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что сложившаяся ситуация в любом случае требует готовности национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия в направлении полноценных ядерных «тестов».

    «Констатируем, что если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО. Гатилов назвал главное условие достижения целей ядерного разоружения. Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России.


    21 мая 2026, 05:40 • Новости дня
    Трамп назвал нелепым отставание США от России по ледоколам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона располагает лишь одним устаревшим ледоколом, тогда как у России есть несколько десятков таких судов.

    «У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

    По его мнению, текущее положение дел абсолютно недопустимо для Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Трамп назвал смехотворным соотношение ледоколов России и США. Месяцем ранее американский лидер заключил с Финляндией крупную сделку на строительство 11 новых судов.

    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    20 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    В МИД России заявили о желании предпринимателей из США участвовать в ПМЭФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские предприниматели рассматривают возможности участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    Западные компании, которые остались на российском рынке, по словам дипломата, как и прежде будут участвовать. Те бизнесмены, которые проявляют интерес к диалогу, в том числе и американцы, как приезжали, так и будут приезжать.

    «Штаты могут направить своего представителя из Москвы, кто-то, возможно, приедет из Америки», – сообщил Биричевский РИА «Новости».

    ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянские компании решили участвовать в ПМЭФ несмотря на давление ЕС. Итальянский бизнес потерял более восьми миллиардов евро из-за антироссийских санкций Евросоюза. Politico узнала, что два депутата от немецкой партии АдГ хотят приехать на ПМЭФ-2026.



    19 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Пентагон отметил превосходство России над ВСУ в защите тыловых сил

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество над украинской армией, следует из отчета для генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для конгресса

    В отчете генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» отмечается существенная разница в возможностях сторон по обеспечению безопасности своих подразделений, передает РИА «Новости».

    «Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО», – говорится в документе.

    В материалах также подчеркивается, что украинские войска испытывают постоянный дефицит боеприпасов для зенитных комплексов из-за полной зависимости от западной помощи. В первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с острой нехваткой снарядов и беспилотников, что привело к деградации возможностей вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство констатировало серьезную деградацию возможностей украинской армии.

    Военная разведка Соединенных Штатов назвала атаки ВСУ по российской территории хаотичными.

    Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат пожаловался на острую нехватку ракет для систем противовоздушной обороны.

    Российские компании попали под американские пошлины на палладий
    Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу
    Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС
    Прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    В гибридных Hyundai Elantra обнаружен приводящий к пожару дефект

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

