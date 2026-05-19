Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.
Разведка США назвала атаки ВСУ по России хаотичными
Действия украинских войск не оказали оперативного или стратегического влияния на боеспособность Вооруженных сил России из-за отсутствия должной координации, следует из доклада генерального инспектора Пентагона Конгрессу.
Удары по российской территории не нанесли ощутимого ущерба военному потенциалу страны, следует из доклада генерального инспектора Пентагона конгрессу, передает РИА «Новости».
Согласно оценке военной разведки Соединенных Штатов, атаки украинской армии не оказали на боеспособность российских войск значимого влияния.
«Украинские удары не обладали необходимой координацией, темпом и сосредоточенностью на критически важных объектах российской военной инфраструктуры», – отмечается в документе.
Помимо этого, попытки Киева нарушить работу российской нефтеперерабатывающей отрасли также не принесли ожидаемого результата. В докладе подчеркивается, что Россия продолжает сохранять стратегическое и оперативное превосходство над противником.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство обороны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.
Генеральный инспектор Пентагона назвал категорический отказ Киева от территориальных уступок главной причиной срыва мирного договора.