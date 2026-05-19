Генсек ОДКБ анонсировал масштабные военные учения в России

Генсек ОДКБ Масадыков анонсировал масштабные военные учения в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Осенью текущего года на территории России состоится масштабная серия военных маневров стран ОДКБ, передает ТАСС. Об этих планах рассказал генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков во время выступления в Вене.

Заявление прозвучало на площадке ОБСЕ в рамках круглого стола, посвященного роли альянса в укреплении международного мира. «В целях повышения выучки, слаженности и мобильности коллективных сил проведем осенью на территории РФ комплекс учений с опорой на передовой опыт боевых действий, полученный при проведении специальной военной операции», – подчеркнул Масадыков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Панкин указал на важность укрепления военных возможностей союзников.

Минобороны России объявило о проведении учений сил организации в текущем году на территории трех стран.

Президент Владимир Путин предложил членам альянса начать масштабное обновление военного арсенала.