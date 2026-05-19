В МИД заявили о необходимости усилить боевой потенциал авиации ОДКБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин указал на важность укрепления военных возможностей союзников, передает РИА «Новости».

«Убеждены в необходимости продолжать развитие силового потенциала ОДКБ», – подчеркнул дипломат во время профильного круглого стола.

Особый акцент государства сделают на модернизации авиационных группировок и средств защиты воздушного пространства. Для повышения уровня боевой слаженности войск осенью текущего года на российской территории пройдет серия масштабных тренировок.

Как пояснил замминистра, предстоящие маневры будут опираться на передовой опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Ранее руководитель Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов анонсировал совместные учения контингентов ОДКБ в 2026 году на полигонах трех государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков анонсировал проведение миротворческих учений в Белоруссии.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил о планах всемерного укрепления данного объединения.

Ранее государства-участники приняли ряд совместных документов для наращивания силового потенциала альянса.