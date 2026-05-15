Newsweek: Военные США узнали об отмене отправки в Польшу уже в пути
Часть американских солдат, направлявшихся на ротацию в Польшу, получила приказ об отмене командировки уже после отъезда с базы в Техасе, пишут СМИ.
Американские военнослужащие узнали об отмене отправки в Восточную Европу, находясь в пути, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, решение главы Пентагона Пита Хегсета стало неожиданностью для сотрудников ведомства и европейских союзников.
«Часть военнослужащих армии США из боевой группы второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии уже покинула свою базу Форт-Худ в штате Техас и направлялась в Польшу, когда поступил приказ прекратить запланированную ротацию», – отмечает пресса.
Администрация Джо Байдена ранее рассматривала возможность сокращения контингента в регионе, но не успела отдать соответствующий приказ. Источники в НАТО сообщили, что союзники были осведомлены о планах Вашингтона по изменению масштабов присутствия. На фоне этих решений военное присутствие в Европе наращивают Канада и Германия.
Отмена затронула более 4 тыс. американских военных и соответствующее оборудование. В настоящее время на польской территории расквартировано около 10 тыс. солдат из США.
Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады на польскую территорию.
Ранее Варшава рассчитывала значительно нарастить присутствие американских вооруженных сил за счет модернизации военных баз.