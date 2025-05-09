Вандалы попытались осквернить памятник красноармейцам в Швейцарии

Посол России в Швейцарии Гармонин: Вандалы облили краской памятник советским воинам в Базеле

Tекст: Евгения Караваева

Неизвестные попытались облить краской памятник красноармейцам на кладбище Хернли, сообщает РИА «Новости». По словам российского посла в Швейцарии Сергея Гармонина, последствия вандализма быстро ликвидировали.

Дипломат поблагодарил за оперативную работу и обеспечение безопасности во время празднования Дня Победы. Несмотря на инцидент, традиционная церемония прошла успешно.

После возложения венков главами дипмиссий стран СНГ мемориал открыли для всех желающих. Гармонин отметил, что многие соотечественники поклонились павшим советским воинам, семьи приходили с детьми, было и много граждан Швейцарии.

Посол подчеркнул, что память о Победе сохраняется и передается следующим поколениям. По его мнению, интерес к празднованию Дня Победы в Базеле с каждым годом только возрастает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Теплице Чешской Республики вандалы разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала. Неизвестные в масках в ночь на 9 мая сорвали мемориальную табличку с памятника маршалу Родиону Малиновскому в Одессе.