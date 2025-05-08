Бастрыкин поручил завести дело после осквернения памятника советскому войну в Чехии

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве отметили, что по информации СМИ, «в городе Теплице Чешской Республики вандалы разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала». Мемориал был установлен в одном из городских парков, передает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на седьмое мая в парке «Гавличковы сады», который находится в центре Теплице. Памятник советскому солдату был возведен в 1955 году как символ благодарности жителям города красноармейцам за освобождение от фашизма. Утром о случившемся в полицию сообщили местные жители.

Действия вандалов вызвали резкое осуждение среди руководства города и общественности. Следственный комитет России намерен во взаимодействии с МИД установить все обстоятельства случившегося.

3 мая российское посольство в Болгарии осудило акт вандализма в отношении памятника болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки «Щ-211».

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в Болгарии.