Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Бастрыкин поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
В Болгарии злоумышленники повредили мемориал советским морякам-подводникам у Варны, разбив мраморную плиту и облив памятник краской.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии, передает РИА «Новости». Инцидент произошёл в районе Камчии, недалеко от Варны, где неизвестные повредили комплекс, посвящённый подвигу советских моряков-подводников и болгарских подпольщиков.
По информации ведомства, на памятнике была разбита мраморная плита с надписью, а сам монумент облили краской. В сообщении отмечается, что речь идёт о мемориале экипажу подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и их болгарским соратникам.
Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК России возбудить уголовное дело по факту вандализма. Кроме того, следователи будут взаимодействовать с МИД России для установления всех обстоятельств произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в болгарской Варне восстановили памятник российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву, который был поврежден в результате нападения вандала, власти России допустили возможность перемещения советских памятников из Болгарии, а в столице Болгарии вандалы осквернили памятник на могиле советских воинов, залив его краской и повредив скульптурное изображение на барельефе.