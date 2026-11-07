Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Главного редактора армянского издания избили в Ереване
Главный редактор армянского издания Oragir.News подвергся нападению
В Ереване неизвестные напали на главного редактора армянского онлайн-издания Oragir.News Геворга Эмина-Терьяна, сообщается на сайте ресурса.
Автомобиль Lexus спровоцировал ДТП, подрезав машину журналиста на проспекте Маштоца, передает РИА «Новости». Трое пассажиров Lexus напали на Эмина-Терьяна и избили его руками и ногами.
Главный редактор получил телесные повреждения. Он находится в центральном отделе полиции Еревана.
Геворг Эмин-Терьян – внук армянского поэта Геворга Эмина и правнук классика армянской литературы Ваана Терьяна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет сообщил о передаче в суд дела косметолога, напавшей на съемочную группу «Известий» в Москве.
Также ведомство возбудило уголовное дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в частном медицинском кабинете Зеленограда.
Кроме того, Генпрокуратура России сообщила о заочном приговоре украинской журналистке за нападение на российского посла Сергея Андреева в Варшаве.