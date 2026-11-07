Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Экстренные отключения электроэнергии ввели в Житомирской и Сумской областях
В Житомирской и Сумской областях Украины ввели экстренные отключения света
В Житомирской и Сумской областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщило украинское издание «Телеграф».
Экстренные отключения электроэнергии введены в Житомирской и Сумской областях Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Телеграф» и региональные энергокомпании.
Ранее поступала информация о начале аварийных отключений света на территории Киевской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт в энергетике Алексей Анпилогов предупредил о риске замерзания людей в квартирах из-за остановки энергосистемы на Украине.
В среду жители Киева перекрыли дорогу из-за длительных отключений электроэнергии.
Ранее украинские СМИ сообщили о введении специальных графиков отключения света в Полтавской и Сумской областях.