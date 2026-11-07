Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Константинов сравнил мобилизацию на Украине с нацизмом и махновщиной
Константинов сравнил украинскую мобилизацию с беспределом 90-х и нацизмом
Мобилизация на Украине сопровождается беспрецедентным насилием, сопоставимым с нацизмом и махновщиной, заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
«На Украине происходят ужасные события. И если такая информация просачивается из официальных источников, можно только представить, что происходит на самом деле, что творится в простом украинском селе или на улице. Это даже не 1990-е, это другой уровень беспредела – с жутким нацистским окрасом, с махновщиной», – заявил Константинов ТАСС.
Ранее стало известно о тайной тюрьме под Киевом, где удерживали около 40 человек, включая 14-летнего подростка. Подвал использовался для мобилизованных и дезертиров. После давления возмущенной толпы пленников отпустили в больницы, а власти начали кампанию по дискредитации протестующих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские силовые структуры сообщили об обнаружении в ЛНР семи тайных тюрем украинских националистов к началу спецоперации.
В среду беженец из Константиновки рассказал о пытках током в плену ВСУ за пророссийские взгляды.