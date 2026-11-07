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    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    7 ноября 2026, 12:37 • Новости дня

    Мотоциклист подорвался на взрывном устройстве в Брянской области

    В Брянской области мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В поселке Михайловка Брянской области 44-летний мотоциклист получил осколочные ранения при наезде на взрывоопасный предмет, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «В поселке Михайловка Климовского района мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет. В результате его детонации 44-летний мужчина получил осколочные ранения», – написал Ковальчук на своей странице в Max.

    Губернатор добавил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Брянской области мужчина погиб при подрыве на сброшенном ВСУ взрывном устройстве.

    Также атака украинского дрона на автомобиль в поселке Климово Брянской области привела к гибели одного и ранению двух человек.

    В Брянской области мужчина получил ранение из-за атаки беспилотника на служебный автомобиль.

    6 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    @ Кристина Соловьева/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что до победы России в специальной военной операции осталось немного времени, после чего регион сможет полноценно заняться развитием экономики.

    России осталось очень немного времени до победы в СВО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время просветительского марафона общества «Знание», передает ТАСС.

    «Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР пригласил молодых специалистов приехать в республику. Пушилин отметил крайнюю востребованность таких кадров и пообещал создать все необходимые условия для молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о продвижении российских войск вдоль реки Казенный Торец для срезания выступа позиций украинской армии. Глава региона охарактеризовал противостоящих российским военным неонацистов как зверье без моральных устоев.

    В воскресенье Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.

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    7 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении Северного моста и закрытии движения

    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении Северного моста в украинской столице в результате атаки и полном закрытии движения по нему.

    Движение транспорта по Северному мосту в украинской столице перекрыто в обе стороны из-за полученных объектом повреждений, передает RT.

    «В результате атаки… поврежден Северный мост», – заявил мэр города Виталий Кличко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.

    В пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов российских войск по украинской инфраструктуре.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Российские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом

    Минобороны: ВС России ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС

    Российские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области, сообщило Минобороны.

    «В городе Киеве поражены: автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ; промышленное предприятие (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго», – передает ведомство в соцсетях.

    В Киевской области были поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская и производственное предприятие Бровары, выпускающее компоненты ракетного топлива.

    Также в Житомирской области ударили по электроподстанции 330 кВ/

    А в Черном море юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство обороны сообщило о поражении двух сухогрузов с военными грузами для украинской армии.

    Также склады с вооружением и Трипольская ТЭС получили повреждения.

    Кроме того, Минобороны сообщило об ударе беспилотников бригады «Варяг» по Северному мосту в Киеве.

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    7 ноября 2026, 09:07 • Новости дня
    Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом

    Разведгруппа войск «Север» взяла в плен бойцов ВСУ без единого выстрела

    Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 11-го армейского корпуса проникли ночью в блиндаж Вооруженных сил Украины в Харьковской области и убедили находившихся там военнослужащих сдаться без применения оружия.

    Бойцы группировки войск «Север» заметили противника в зарослях по шевронам на форме и решили действовать нестандартно, пишет РИА «Новости».

    «Решили: пойдем поздороваемся. Пришли, поздоровались и в результате взяли их в плен и привели. Не всегда нужно применять оружие, можно решить все без него, главное – дать себе время подумать», – рассказал разведчик с позывным Женьшень.

    Он добавил, что на передовой многие задачи решаются благодаря скрытности. Боец привел пример, когда разведчикам удалось затаиться в семи метрах от отступающей группы ВСУ, отследить ее маршрут до пункта временной дислокации и передать координаты артиллерии для последующей зачистки укрепрайона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным Фил сообщил о массовой лжи пленных украинских военнослужащих в Харьковской области про принудительную мобилизацию.

    Ранее командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать офицерский состав на передовую для предотвращения сдачи солдат в плен.

    Также украинские военнослужащие сдались в плен в Аннополье после ударов российских реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

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    7 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам в Киеве

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области.

    Российские военные осуществили массированный ночной удар с использованием высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов большой дальности по целям в украинской столице и Киевской области, сообщает Минобороны.

    В результате атаки успешно поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетики и транспортной инфраструктуры. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все атакованные цели использовались для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по украинским предприятиям военной промышленности и логистическим центрам.

     Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре.

    Ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности и центр обработки данных в Киеве.

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    7 ноября 2026, 03:45 • Новости дня
    Предприятие в Орле получило повреждения при ракетном ударе ВСУ
    Предприятие в Орле получило повреждения при ракетном ударе ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Производственные помещения предприятия в Орле повреждены в результате массированной ракетной атаки ВСУ, сообщил глава Орловской области Андрей Клычков.

    «Враг снова атаковал гражданские объекты нашего региона», – заявил Клычков в «Максе».

    Он сообщил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Орловской области, в результате чего повреждения получило предприятие в Советском районе.

    На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, принимаются меры для локализации и устранения повреждений. Специалисты продолжают оценку последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир.

    Жертвами атак украинских дронов в ДНР стали два мирных жителя.

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    7 ноября 2026, 05:47 • Новости дня
    Дроны атаковали Саратовскую область

    Бусаргин: При атаке БПЛА на Саратовскую область есть пострадавшие

    Дроны атаковали Саратовскую область
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на Саратовскую область повреждены объекты гражданской инфраструктуры; по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие», – написал Бусаргин в «Максе».

    По его словам, на месте атаки работают все оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир.

    Предприятие в Орле получило повреждения при ракетном ударе ВСУ.

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    6 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Минобороны: В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами. Судно типа «сухогруз» доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    Отмечается, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки украинской армии грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

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    6 ноября 2026, 19:45 • Новости дня
    Стал известен глава делегации Украины на переговорах в Абу-Даби

    CBS News: Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Об этом сам Буданов сообщил телеканалу CBS News, пишет ТАСС. По его словам, он не ожидает значительного прорыва на переговорах.

    При этом глава офиса Зеленского подчеркнул, что сам факт встречи уже является прогрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зять президента США Джаред Кушнер заявил о разработке пути к мирному соглашению по украинскому конфликту.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Киеву вопрос о составе украинской делегации на переговорах.

    В конце октября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о формировании костяка российской делегации для встречи в Абу-Даби.

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    6 ноября 2026, 22:12 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по Грайворону

    Tекст: Антон Антонов

    В Грайвороне при детонации украинского FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

    «Мирный житель пострадал во время удара ВСУ», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

    Мужчина получил осколочные ранения спины, рук и ног и был доставлен в Грайворонскую ЦРБ для оказания необходимой медицинской помощи.

    В селе Луговка Грайворонского округа от взрыва дрона посечен грузовой автомобиль, в селе Новостроевка-Первая из-за удара FPV-дрона произошло возгорание частного дома, а в городе Шебекино дрон атаковал припаркованный автомобиль, в результате чего транспортное средство было повреждено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Шебекинском округе Белгородской области местный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль.

    В селе Солохи Белгородской области мужчина потерял руку в результате удара украинского FPV-дрона.

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    6 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности, но должен участвовать в переговорах по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. У нас уже существует европейская архитектура безопасности. НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль», – сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главами МИД Польши и Украины Радославом Сикорским и Андреем Сибигой.

    Глава дипломатии ЕС также в очередной раз потребовала предоставить Евросоюзу место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу допустил расширение трехстороннего формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Он добавил, что Белый дом уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности.

    Вашингтон заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

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    7 ноября 2026, 04:35 • Новости дня
    Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими ракетами по целям в Киеве, следует из сообщений Киевской городской военной администрации.

    Председатель областной администрации Тимур Ткаченко сообщил в соцсетях, что атакованы также цели в Киевской области Украины. БПЛА атаковали Броварской район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

    Повреждение энергетического объекта в Житомире привело к ухудшению ситуации с электроснабжением Киева.

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    7 ноября 2026, 03:17 • Новости дня
    Балконы жилого дома загорелись в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде
    Балконы жилого дома загорелись в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

    «В Белгороде многоквартирный дом атакован беспилотником ВСУ. На данный момент информация о пострадавших не поступала», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

    Пожарные расчёты приступили к тушению возгорания, на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по Грайворону в Белгородской области.

    В четверг местный житель Шебекинского округа Белгородской области получил ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль.

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    6 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Специалисты «Рубикона» и авиация уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе совместной операции расчетов центра «Рубикон» и экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) России были уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками.

    Расчеты центра «Рубикон» и экипажи ВКС разгромили пункты управления БПЛА. Об успешном уничтожении пунктов управления БПЛА противника сообщило Минобороны.

    «Рубикон» наводит, ФАБ разносит», – прокомментировали факт в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе расчет российского беспилотника «Герань-4 сикер» центра «Рубикон» поразил радиолокационную станцию украинских войск П-18 «Малахит» в Запорожской области.

    Ранее операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и опорные пункты украинской армии в Запорожской области.

    До этого Воздушно-космические силы России нанесли серию точных ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника в регионе.

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    6 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Лантратова помогла бойцу СВО получить лечение и встретиться с мамой

    Лантратова помогла раненому бойцу СВО встретиться с матерью в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла участнику спецоперации встретиться с матерью в его день рождения, а также добилась перевода военнослужащего в госпиталь.

    Омбудсмен оказала помощь участнику спецоперации Николаю, который столкнулся с осложнениями после тяжелого ранения и ампутации. Для этого был организован приезд его матери Галины Николаевны из Сахалинской области в Москву.

    «Наш аппарат организовал ей поездку в Москву. В свой день рождения Николай смог обнять маму», – рассказала омбудсмен в Max.

    Она добавила, что добилась перевода военнослужащего в госпиталь имени А. А. Вишневского, где ему определили дальнейшее лечение и провели операцию. По вопросу протезирования направлено обращение в Минобороны России.

    Оба сына Галины Николаевны отправились в зону спецоперации добровольцами. Младший сын Евгений пропал без вести, и Лантратова пообещала женщине содействие в его поисках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе участник спецоперации рассказал о начале новой жизни в Москве после тяжелого ранения.

    В августе Лантратова добилась перевода госпитализированной матери-одиночки из СИЗО под домашний арест.

    Лантратова назвала поддержку участников спецоперации приоритетом своей работы.

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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