Мотоциклист подорвался на взрывном устройстве в Брянской области

В Брянской области мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В поселке Михайловка Климовского района мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет. В результате его детонации 44-летний мужчина получил осколочные ранения», – написал Ковальчук на своей странице в Max.

Губернатор добавил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Брянской области мужчина погиб при подрыве на сброшенном ВСУ взрывном устройстве.

Также атака украинского дрона на автомобиль в поселке Климово Брянской области привела к гибели одного и ранению двух человек.

В Брянской области мужчина получил ранение из-за атаки беспилотника на служебный автомобиль.