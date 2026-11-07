Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Мотоциклист подорвался на взрывном устройстве в Брянской области
В Брянской области мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет
В поселке Михайловка Брянской области 44-летний мотоциклист получил осколочные ранения при наезде на взрывоопасный предмет, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«В поселке Михайловка Климовского района мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет. В результате его детонации 44-летний мужчина получил осколочные ранения», – написал Ковальчук на своей странице в Max.
Губернатор добавил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Брянской области мужчина погиб при подрыве на сброшенном ВСУ взрывном устройстве.
Также атака украинского дрона на автомобиль в поселке Климово Брянской области привела к гибели одного и ранению двух человек.
В Брянской области мужчина получил ранение из-за атаки беспилотника на служебный автомобиль.