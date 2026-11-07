Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Иран снял ограничения на дальность полета ракет
Власти Ирана отказались от ограничений на дальность полета ракет
Исламская республика больше не ограничивает радиус действия ракетного арсенала, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.
Вооруженные силы Ирана отменили действовавшие ранее лимиты на дальность полета ракет. «Эти ограничения для нас сняты, однако мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике», – заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает РИА «Новости».
Ранее депутат иранского парламента Манучехр Моттаки предупредил о возможности атак на американские базы в Европе в случае возобновления агрессии против страны. В конце октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным давать действенный ответ на любые угрозы без оглядки на географические рамки.
До начала конфликта с Соединенными Штатами глава министерства иностранных дел Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран намеренно ограничил радиус действия ракет 2 тыс. километров исключительно ради обороны. Однако в последнее время иранские военные сообщают о переходе к наступательной военной доктрине.
Арсенал Ирана состоит преимущественно из ракет средней дальности, которые применялись в ходе начавшегося в феврале противостояния с Вашингтоном. Весной появлялась информация об ударе по британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане на расстоянии свыше 5 тыс. километров от Тегерана, которую власти республики тогда не подтверждали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ирана решили увеличить дальность ракет из-за военного конфликта с Соединенными Штатами.
В сентябре представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби пригрозил нанести удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия.
Ранее Тегеран модернизировал ракетный арсенал на фоне возможного возобновления масштабных боевых действий в регионе.