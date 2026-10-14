Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Bank of America оштрафован на 1,2 млрд долларов
Минфин США назначил Bank of America штраф в 1,2 млрд долларов
Министр финансов США Скотт Бессент объявил о штрафах более 1,2 млрд долларов для Bank of America за многолетние сбои в выявлении и сообщении о подозрительных финансовых операциях.
Минфин США объявил о гражданских штрафах на сумму более 1,2 млрд долларов в отношении Bank of America за длительные нарушения законов по борьбе с отмыванием денег, при этом эта мера стала третьей по величине в истории ведомства, а управление контролера денежного обращения дополнительно назначило банку гражданский штраф в 750 млн долларов, пишет Axios.
По данным регуляторов, Bank of America признал умышленное нарушение федеральных законов против отмывания денег, включая требования по поддержанию надлежащих защитных механизмов и своевременному сообщению о подозрительных транзакциях, не обеспечив должный контроль за операциями на триллионы долларов, что привело к более чем 5 млрд долларов подозрительной активности, не сообщенной или сообщенной с опозданием.
Из этой суммы более 1 млрд долларов был связан с потенциальными угрозами национальной безопасности и другими приоритетными рисками, включая китайские сети по отмыванию денег и предполагаемое торговое отмывание средств, связанное с американо-мексиканской границей, а Бессент заявил, что «сегодняшние действия посылают ясный сигнал о том, что даже крупнейшие финансовые институты не стоят выше закона».
Минфин также объявил об урегулировании на 11,6 млн долларов с Bank of America по сотням предполагаемых нарушений американских санкций, в том числе против России и Ирана, при этом, по словам регуляторов, несмотря на приказ конца 2024 года, банк продолжал уделять приоритетное внимание доходам, сокращая ресурсы на соблюдение требований и полагаясь на силовые структуры и внешние источники для выявления сомнительных операций, тогда как сам банк в заявлении сообщил, что инвестировал миллиарды долларов в технологии и нанял тысячи сотрудников для борьбы с финансовыми преступлениями и уже учел в отчетности за третий квартал недедуцируемый расход в 1,2 млрд долларов, связанный с этими штрафами, после недавнего штрафа в 350 млн долларов для American Express за схожие нарушения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой. В середине сентября Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями. В начале сентября США внесли турецкий банк Golden Global в санкционный список по Ирану.