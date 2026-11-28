Imedi: Премьер Грузии поблагодарил полицию за порядок на матче в Батуми

Tекст: Катерина Туманова

Глава правительства Грузии отметил, что правоохранители сделали все для предотвращения очень серьезных инцидентов, передает телеканал Imedi.

«В конечном итоге полиция обеспечила поддержание порядка, что было нашей обязанностью, и я еще раз благодарю за это всех полицейских», – заявил Кобахидзе.

Политик пояснил, что грузинская сторона в качестве дружеского жеста предложила турецким болельщикам провести матч при полных трибунах. Однако несколько сотен фанатов отличились провокационными действиями, ответив на гостеприимство неподобающим образом.

Кобахидзе призвал грузинских радикалов воздержаться от постыдных заявлений и быть максимально осторожными в отношении государственных интересов страны.

«Призываю <…> быть как можно осторожнее в отношении интересов Грузии и воздерживаться от провокационных, постыдных заявлений», – сказал премьер-министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Израиля в Грузии Абу-Хайя назвал поведение радикальных фанатов турецкого клуба в Батуми терроризмом на спортивной арене.

Министр иностранных дел Турции Фидан резко осудил действия грузинской полиции в отношении болельщиков.

В пятницу Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Грузии Каландию в связи с инцидентом в Батуми.