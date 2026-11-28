На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
Премьер Грузии поблагодарил полицию за пресечение провокаций на матче в Батуми
Imedi: Премьер Грузии поблагодарил полицию за порядок на матче в Батуми
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил благодарность сотрудникам полиции за обеспечение порядка и пресечение провокаций во время футбольного матча в Батуми.
Глава правительства Грузии отметил, что правоохранители сделали все для предотвращения очень серьезных инцидентов, передает телеканал Imedi.
«В конечном итоге полиция обеспечила поддержание порядка, что было нашей обязанностью, и я еще раз благодарю за это всех полицейских», – заявил Кобахидзе.
Политик пояснил, что грузинская сторона в качестве дружеского жеста предложила турецким болельщикам провести матч при полных трибунах. Однако несколько сотен фанатов отличились провокационными действиями, ответив на гостеприимство неподобающим образом.
Кобахидзе призвал грузинских радикалов воздержаться от постыдных заявлений и быть максимально осторожными в отношении государственных интересов страны.
«Призываю <…> быть как можно осторожнее в отношении интересов Грузии и воздерживаться от провокационных, постыдных заявлений», – сказал премьер-министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Израиля в Грузии Абу-Хайя назвал поведение радикальных фанатов турецкого клуба в Батуми терроризмом на спортивной арене.
Министр иностранных дел Турции Фидан резко осудил действия грузинской полиции в отношении болельщиков.
В пятницу Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Грузии Каландию в связи с инцидентом в Батуми.