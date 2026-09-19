Фидан: Турция направила России и Украине предложение по вывозу зерна

Анкара направила России и Украине предложение по вывозу зерна

Tекст: Мария Иванова

Турция направила России и Украине новую инициативу по обеспечению безопасного экспорта зерна из Черноморского региона, передает РИА «Новости». В настоящее время Анкара ожидает реакции Москвы и Киева на предложенный механизм.

«Мы направили обеим сторонам предложение и ждем ответа. Первый приоритет – вывоз зерна из Черного моря. В отличие от энергетики, зерно является товаром, который продают обе страны», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью турецкому каналу NTV.

Глава турецкого дипломатического ведомства отметил, что на данном этапе сложно рассчитывать на подписание соглашения, которое даст долгосрочный результат.

По мнению министра, участникам конфликта необходимо осознать его разрушительность и принять решение о поиске приемлемой точки для прекращения взаимного уничтожения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

В середине сентября турецкая сторона активизировала усилия по обеспечению безопасности черноморского судоходства. Тогда глава МИД Турции Хакан Фидан назвал текущее противостояние стран войной на уничтожение.