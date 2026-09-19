Фестиваль студенческого сообщества «Разгон» начал работу в НЦ «Россия»

Tекст: Антон Антонов

В фестивале участвуют 1,2 тыс. человек из разных регионов России – танцоры, агрономы, будущие журналисты и робототехники. Программа фестиваля включает творческие и образовательные форматы, выступления артистов и блогеров, а также конкурс хореографических коллективов.

«В системе возможностей, которая создана президентом для молодежи России, сообщество «Разгон» занимает особое место. Ведь все то, чем гордится вся страна – когда-то было чьей-то мечтой. Но нашлись люди, которые мечту смогли сделать целью своей жизни, посвятить этому свою волю, свою энергию. И это главное, что вас объединяет! В этом уникальное богатство России – каждому дается возможность реализовать себя и попробовать себя в самых разных сферах», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Он отметил, что Национальный центр «Россия» – пространство, где собрано то, чем гордится страна, и все это когда-то было чьей-то мечтой. Он выразил уверенность, что в новом здании НЦ «Россия», которое откроется в 2029 году, будут представлены в том числе проекты участников сообщества «Разгон».

Генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова обратилась к участникам фестиваля и предложила создавать больше возможностей для самореализации молодежи.

«Разгон» появился только потому, что есть вы. Мы создали его потому, что вам что-то интересно, и все проекты сообщества отражают именно это. Я надеюсь, что таких проектов будет больше. Для этого есть площадка, где раз в год мы можем собираться нашим большим сообществом и делиться идеями друг с другом. Давайте создавать как можно больше возможностей, чтобы каждый мог попробовать себя в том, что ему действительно нравится, найти соратников и воплотить свои задумки. Давайте думать вместе», – сказала она.

Одним из центральных событий стал телемост с 15 региональными командами «Разгона», включая направление «Разгон Агро» и иностранных участников лекториев «Иннопрактики». Координатор сообщества Анна Дунаева рассказала, что у проекта появилась целая система направлений – от технологий и агросферы до истории, культуры и образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фестиваль «Разгон» впервые начал работу в Национальном центре «Россия» в сентябре 2025 года.

В июле 2026 года НЦ «Россия» собрал более 500 лучших выпускников вузов и колледжей на Всероссийском студенческом выпускном «Энергия будущего».

В январе 2026 года на площадке НЦ «Россия» также прошло масштабное празднование Дня единого студенчества России с участием около 600 студентов.