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Лучшие выпускники страны собрались в НЦ «Россия»
В НЦ «Россия» прошел Всероссийский студенческий выпускной «Энергия будущего»
Более 500 лучших выпускников вузов и колледжей из 70 регионов страны объединил в НЦ «Россия» масштабный праздник, посвященный молодым создателям отечественных технологий и науки.
В столице на площадке Национального центра «Россия» начался Всероссийский студенческий выпускной – 2026, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.
Главной темой масштабного события стала «Энергия будущего», отражающая вклад молодежи в развитие науки, культуры и общественных проектов. Праздник объединил лидеров студенческого самоуправления и авторов значимых инициатив.
«Второй год подряд мы собираемся в Национальном центре «Россия» на Всероссийский студенческий выпускной. Этот праздник становится возможным благодаря совместной работе Министерства науки и высшего образования, Росмолодежи, проекта «Твой Ход», Российского общества «Знание» и Национального центра «Россия»», – заявила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.
Генеральный директор центра Наталья Виртуозова поздравила собравшихся, подчеркнув, что будущее страны зависит от смелых и увлеченных делом молодых людей. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров добавил, что ведомство продолжит поддерживать инициативы юношей и девушек на всех этапах их профессионального пути.
Участников события ждет насыщенная программа по четырем тематическим направлениям, включая образование, молодежную политику, творчество и медиа. Ключевым мероприятием станет форсайт-сессия, где выпускники проанализируют современные тренды и наметят шаги к карьерному успеху.
Кульминацией праздника станет акция «Письмо первокурснику», в рамках которой старшекурсники передадут свой опыт будущим студентам. Для тех, кто не смог приехать в Москву, организована онлайн-трансляция с дебатами и поздравлениями от ректоров российских вузов.
Организаторами Всероссийского студенческого выпускного выступили Министерство науки и высшего образования , Росмолодежь, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», Российское общество «Знание», Национальный центр «Россия» и Президентская платформа «Россия – страна возможностей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Всероссийский студенческий выпускной также прошел на площадке Национального центра «Россия».
В январе центр принял масштабное празднование Дня единого студенчества.
Тогда же в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» стартовал шестой сезон всероссийского конкурса «Твой Ход».