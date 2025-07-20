В Москве прошел всероссийский студенческий выпускной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в Москве на площадке Национального центра «Россия» прошёл Всероссийский студенческий выпускной «Твой выпускной», который объединил 600 лучших выпускников из более чем 80 регионов. Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования России, президентская платформа «Россия – страна возможностей», Росмолодёжь, проект «Твой Ход» и другие организации при поддержке Российского общества «Знание».

Участниками стали не только победители всероссийских конкурсов, но и иностранные студенты, проявившие себя в молодежной политике и воспитательной деятельности. Событие также посетили представители профессорско-преподавательского сообщества и проректоры вузов, отвечающие за реализацию молодёжной политики.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин в своем выступлении отметил: «Современное российское студенчество – это поколение созидателей. Мы видим молодых людей, которые не ждут изменений, а сами их создают». Главной целью праздника стало признание достижений студентов и их вклада в развитие вузов, а также формирование нового сообщества выпускников, готовых работать на благо страны.

В этом году выпускной прошёл под девизом «Будем на связи», символизируя преемственность поколений и сохранение связей с университетским сообществом. В рамках марафона прошли образовательные и культурные мероприятия, в том числе вручение красных дипломов, встречи с наставниками, мастер-классы, акция «Письмо первокурснику» и выступления вузовских коллективов, а также Жени Трофимова и группы «Комната культуры».

Особое внимание уделили церемонии награждения 26 выдающихся выпускников, отличившихся в науке, искусстве, спорте, медиа и общественной деятельности. На мероприятии также был открыт арт-объект «Студенчество России в лицах» – мозаика из фотографий выпускников, их наставников и университетских символов.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров подчеркнул, что национальный проект «Молодежь и дети», запущенный по поручению президента, открывает молодежи новые возможности в науке и технологиях, а председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев отметил активное участие студентов в волонтерских и социальных проектах.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова пожелала выпускникам не терять веру в себя, а заместитель гендиректора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина напомнила, что вместе с дипломом выпускники получают символ доверия страны и становятся создателями будущего России.

Проект «Твой Ход» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», объединяя более 2 млн молодых людей по всей стране, и нацелен на раскрытие их потенциала и участие в реформировании образовательной среды.