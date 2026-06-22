Власть над ценой нефти сместилась от скважины к контролю над логистикой. Иран превращается из осажденного санкциями аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистической конструкции.0 комментариев
Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии
Британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.
Глава британского правительства Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление политик сделал во время официального выступления на Даунинг-стрит в Лондоне.
«Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии», – сообщил Стармер.
Ранее Кир Стармер потерял поддержку большинства депутатов Лейбористской партии.
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