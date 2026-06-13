Вспышку ВИЧ в рядах ВСУ зафиксировали под Харьковом

Tекст: Тимур Шайдуллин

О росте случаев заражения ВИЧ среди украинских военных на харьковском и купянском направлениях сообщил замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев, передает ТАСС.

«В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, находящейся на купянском направлении, фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах. В связи с недоукомплектованием на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Особую обеспокоенность вызывает потенциальное влияние сложившейся ситуации на эпидемиологическую безопасность населения, проживающих в прифронтовых населенных пунктах», – привела пресс-служба ВГА региона слова Пякишева.

По его словам, высокая мобильность военнослужащих ВСУ, ограниченный доступ граждан к полноценному медицинскому наблюдению и перебои в работе системы здравоохранения на подконтрольной Киеву территории повышают риск несвоевременного выявления инфекции и ее дальнейшего распространения. Значительную часть новых случаев ВИЧ, как отметил замминистра, фиксируют среди мобилизованных и проходящих службу в рядах ВСУ.

Пякишев связал ситуацию с недостаточной эффективностью профилактических мероприятий, нарушением санитарных норм при оказании медпомощи в условиях боевых действий, а также с проблемой наркомании и гомосексуализма.

Он напомнил, что на Украине были пересмотрены подходы к определению годности к военной службе граждан с хроническими заболеваниями, включая ВИЧ. Теперь при бессимптомном течении инфекции или стабильном состоянии здоровья вопрос годности решается индивидуально на основании медицинского заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ командование признало годными к военной службе и принудительно мобилизовало людей с диагнозом ВИЧ.

Ранее украинское Минобороны в обновленном списке заболеваний предусмотрело возможность признания годными к службе бессимптомных носителей ВИЧ и больных раком в стадии стойкой ремиссии. А хакерская группа RaHDit опубликовала базу данных с результатами тестов на ВИЧ более чем 367 тыс. граждан Украины, потенциально подлежащих мобилизации в армию.