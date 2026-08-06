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В США начали пересмотр пошлин на стальные трубы из России и с Украины
Комиссия по торговле США начала пересмотр пошлин на стальные трубы из России
Комиссия по международной торговле США начала процедуру пересмотра антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт бесшовных стальных труб из России, с Украины и еще ряда стран, свидетельствует соответствующий документ.
Американская комиссия приступила к пересмотру действующих пошлин на импорт труб из России, с Украины, из Чехии и Южной Кореи, передает РИА «Новости».
В уведомлении уточняется, что речь идет о трубах из углеродистой и легированной стали стандартного, линейного и напорного назначения.
Пересмотри проводится в соответствии с Законом о тарифах 1930 года, чтобы определить, приведет ли отмена пошлин «к продолжению или повторному возникновению существенного ущерба для американской отрасли в обозримом будущем».
Сейчас на бесшовные стальные трубы из России действуют антидемпинговые пошлины в размере 209,72% и компенсационная пошлина 48,38%. Для продукции с Украины установлена антидемпинговая пошлина 23,75%, следует из данных министерства торговли США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти приняли решение сохранить пошлины на российский металлический кремний.
Федеральная комиссия по международной торговле США пришла к выводу об отсутствии необходимости вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт необработанного палладия из России.