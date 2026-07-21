Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Аэропорт Внуково решил выкупить часть акций Домодедово у Шереметьево
Аэропорт Внуково приобретает долю в 25,01% в уставном капитале Домодедово за 16,5 млрд рублей у структур Шереметьево для совместного управления авиаузлом, сообщили в Шереметьево и Внуково.
Сделка осуществляется путем денежного вклада Внуково в уставный капитал ООО «Перспектива», дочерней компании Шереметьево, передает РИА «Новости».
В конце января 2026 года Шереметьево выиграло аукцион по покупке Домодедово за 66,1 млрд рублей, в то время как Внуково отказалось от торгов на повышение из-за высокой стоимости.
Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко пояснил, что партнерство направлено на стабилизацию работы Домодедово.
«Привлечение аэропорта Внуково в качестве партнера направлено на совместные усилия по стабилизации производственной и финансово-экономической деятельности, повышения качества услуг и возможностей для авиакомпаний и бизнес-партнеров», – заявил он.
Василенко подчеркнул, что Домодедово остается сложным активом с хроническими проблемами и значительной долговой нагрузкой. Фактическая стоимость покупки Домодедово составила 141 млрд рублей, из которых 75 млрд рублей приходятся на долговые обязательства, требующие погашения.
В планах руководства – внедрение импортозамещающих технологий, снижение издержек и формирование единого бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, структура аэропорта Шереметьево выиграла аукцион по продаже Домодедово.
Гендиректор Шереметьево Василенко называл приобретенную авиагавань убыточным разрозненным активом. Глава компании анонсировал масштабную реструктуризацию для вывода Домодедово на безубыточность.