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Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу
Лавров: Гутерриш откровенно подыгрывает Западу по украинскому вопросу
Действующий руководитель Организации Объединенных Наций не соответствует требованиям беспристрастности, отдавая явное предпочтение западным странам при рассмотрении международных проблем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров подверг резкой критике работу Антониу Гутерриша. По словам дипломата, глава международной организации занимает ангажированную позицию, передает РИА «Новости».
«К сожалению, нынешний генеральный секретарь, которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе», – заявил министр.
Москва настаивает на строгом соблюдении Устава ООН будущим руководителем структуры. Российская сторона ожидает от нового генерального секретаря категорического отказа от получения указаний со стороны любых государств-членов.
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность поддержать кандидатуру женщины на этот высокий пост. Он отметил, что Россия абсолютно не возражает против женского руководства в данной или любой другой международной организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за нарушение принципа беспристрастности.
Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сообщил о скором визите в Москву кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет.
Другая претендентка на эту должность Ребека Гринспан пообещала поддерживать тесное взаимодействие с российской стороной.