Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу

Лавров: Гутерриш откровенно подыгрывает Западу по украинскому вопросу

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров подверг резкой критике работу Антониу Гутерриша. По словам дипломата, глава международной организации занимает ангажированную позицию, передает РИА «Новости».

«К сожалению, нынешний генеральный секретарь, которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе», – заявил министр.

Москва настаивает на строгом соблюдении Устава ООН будущим руководителем структуры. Российская сторона ожидает от нового генерального секретаря категорического отказа от получения указаний со стороны любых государств-членов.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность поддержать кандидатуру женщины на этот высокий пост. Он отметил, что Россия абсолютно не возражает против женского руководства в данной или любой другой международной организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за нарушение принципа беспристрастности.

Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сообщил о скором визите в Москву кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет.

Другая претендентка на эту должность Ребека Гринспан пообещала поддерживать тесное взаимодействие с российской стороной.