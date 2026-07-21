Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
В Киеве шестой день продолжались протесты против отставки Федорова
Жители Киева почти неделю выходят на уличные акции, выражая решительное несогласие с увольнением главы военного ведомства Михаила Федорова, сообщают украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщают, что в Киеве шестой день подряд продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова, передает РИА «Новости».
«Хотя участников немного, они продолжают ежедневно выходить на акцию, требуя пересмотреть решение и публично выражая свое несогласие», – отмечает издание «Новости.LIVE» в своем Telegram-канале.
Бывший украинский военнослужащий Дмитрий Козятинский, выступивший одним из организаторов акций, предупредил о возможном изменении формата мероприятий. По его словам, демонстрации приобретут бессрочный характер, если руководство страны проигнорирует требования собравшихся.
Ранее Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова из-за провала мобилизационной реформы. Массовые акции в поддержку экс-министра охватили двенадцать украинских городов.
На фоне политического кризиса Зеленский начал консультации для поиска замены главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.