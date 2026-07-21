Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
При атаках ВСУ в Брянской области пострадали три человека
В результате ударов украинских беспилотников по территории Брянской области пострадали местные жители, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
«В Климовском районе ранены два человека. Жителям была оказана необходимая медицинская помощь… В Суземке был дважды атакован FPV-дронами тягач-прицеп АПХ «Мираторг». Водитель доставлен в больницу», – указал Ковальчук, передает РИА «Новости».
Ковальчук также уточнил, что грузовой автомобиль в Суземке получил серьезные повреждения в результате ударов беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в результате удара украинских беспилотников по Суземскому району погиб один мирный житель.
В начале июня дрон атаковал территорию свинокомплекса агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе.
В мае при налете вражеского беспилотника на поселок Суземка пострадал водитель грузового автомобиля.