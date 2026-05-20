Водитель грузовика ранен при атаке беспилотника под Брянском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Водитель грузового автомобиля агропромышленного холдинга «Мираторг» получил ранение при атаке вражеского беспилотного летательного аппарата на поселок Суземка. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

«В результате намеренного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен водитель АПХ «Мираторг». Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – рассказал глава региона.

Врио губернатора также добавил, что само транспортное средство получило повреждения. В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные и экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники ударили по автозаправочной станции в Клинцовском районе Брянской области.

Несколькими днями ранее дроны ВСУ целенаправленно атаковали гражданский автомобиль в селе Солова.

В начале мая водитель грузовика агрохолдинга «Мираторг» получил ранение при ударе беспилотника в поселке Сенчуры.