  Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    Крепкий рубль удивил не только Запад
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе отношений с Россией
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского дрона над Эстонией
    РЖД решили запустить пассажирские поезда в Китай
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    20 мая 2026, 08:55 • Новости дня

    Песков заявил о застилающей глаза маниакальной русофобии стран Прибалтики

    Tекст: Вера Басилая

    «Маниакальная антироссийскость» прибалтийских государств застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал политику прибалтийских республик, передают «Вести».

    Политический деятель указал, что агрессивный настрой мешает этим государствам нормально развиваться.

    «К сожалению, прибалтийские страны – они действительно маниакально антироссийские. Маниакально антироссийские. Это антироссийскость застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможность делать то, что в интересах этих стран», – подчеркнул представитель Кремля.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он добавил, что подобная откровенная антирусскость совершенно не красит политическое руководство данных государств.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил появление в странах Прибалтики готовых к диалогу с Москвой политиков.

    Сенатор Григорий Карасин указал на попытки привить жителям этих республик генетическую ненависть к России.

    19 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Украинское руководство стремится доказать европейским спонсорам способность ВСУ наносить ущерб российской экономике, следует из сообщения на сайте СВР. Для этого командование украинской армии готовит новые удары по тыловым регионам страны.

    По данным СВР, Киев планирует запускать дроны не только через предоставляемые странами Балтии воздушные коридоры, но и непосредственно с их территории. В ведомстве подчеркнули, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим «идейным и финансовым покровителям в Европе» сохранение боевого потенциала ВСУ. Это должно сократить время полета и повысить эффективность атак.

    Украинским властям удалось убедить Ригу согласовать операцию, заверив в невозможности вычислить места запуска дронов. В Латвию уже прибыли бойцы Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», сообщили в СВР.

    Служба внешней разведки напомнила, что современные технические средства позволяют точно определять точки старта беспилотников, в том числе по обломкам. Координаты латвийских центров принятия решений известны, а членство в НАТО не спасет от ответных действий, добавили в ведомстве.

    Ранее российские военные уничтожили летевший со стороны Латвии украинский ударный беспилотник.

    Один из дронов ВСУ упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Из-за этого происшествия премьер-министр республики Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса.

    19 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких уездах, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил подробности инцидента, передает ТАСС.

    «Впервые мы сами сбили дрон», – заявил глава эстонского военного ведомства.

    По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство республики и был ликвидирован над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что перехваченный объект запустили с территории Украины.

    Незадолго до уничтожения дрона в шести уездах южной, восточной и юго-восточной частей Эстонии власти объявляли воздушную тревогу. Сигнал опасности звучал в Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера из-за появления дронов.

    В начале мая украинский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    19 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    В нидерландских супермаркетах Lidl нашли десятки килограммов кокаина

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупную партию спрятанных среди эквадорских бананов наркотиков обнаружили во время разгрузки товара в двух европейских магазинах.

    Инцидент произошел в городах «с-Хертогенбос и Синт-Уденроде провинции Северный Брабант, передает ТАСС. Запрещенные вещества нашли 18 мая при приемке грузов в филиалах германской сети Lidl.

    Точный объем изъятого вещества не раскрывается. Однако речь идет о десятках килограммов кокаина.

    У одного из супермаркетов развернули масштабную полицейскую операцию и оцепили территорию вокруг служебного входа. После завершения следственных действий наркотики были уничтожены.

    В настоящее время полиция изучает происхождение груза и проверяет возможную связь между двумя случаями. Представители компании Lidl подтвердили факт произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года силовики пресекли ввоз полутора тонн кокаина в партии эквадорских бананов. Весной того же года спецслужбы сорвали крупные транзитные поставки латиноамериканских наркотиков в страны Евросоюза.

    Незадолго до этого полицейские изъяли более 60 килограммов запрещенных веществ из эквадорского морского контейнера.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    19 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА

    Власти Эстонии заявили Киеву о запрете использовать воздушное пространство страны

    Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА
    Tекст: Вера Басилая

    Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в ходе разговора с украинским коллегой.

    Оборонное ведомство прибалтийской республики уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией, передает РИА «Новости».

    «Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», – заявил глава эстонского министерства Ханно Певкур.

    В настоящее время специалисты ведут активные поиски рухнувшего аппарата. Известно, что летательный объект был перехвачен и уничтожен с помощью румынского боевого самолета.

    Представители министерства добавили, что ликвидированный дрон с высокой долей вероятности принадлежит вооруженным силам Украины. В ведомстве особо подчеркнули, что небо страны остается закрытым для проведения подобных атак.

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили украинский беспилотник над озером Выртсъярв.

    Ранее авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы.

    Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи территории республики.

    В СВР заявили, что ВСУ намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам.

    19 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    В Литве начали обсуждать возможное размещение в стране ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы начали обсуждать возможность изменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия союзников, чтобы адаптироваться к нынешней геополитической обстановке, пишут местные СМИ.

    Руководство Литвы одобрило старт внутренней дискуссии о возможных поправках к конституции, которые открыли бы путь к размещению на территории страны ядерного оружия союзников, передает ТАСС со ссылкой на портал национального радио LRT.

    По данным портала, спикер Сейма Юозас Олекас заявил: «На фоне нынешней геополитической ситуации Литве следует рассмотреть возможность пересмотра конституционных ограничений». Сейчас статья 137 конституции запрещает размещение в Литве оружия массового поражения и иностранных военных баз.

    Инициативу начать обсуждение поддержал президент Гитанас Науседа. Глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Римантас Синкявичюс также выступил за межпартийную дискуссию по этому вопросу.

    Как отмечает LRT, для внесения изменений в конституцию требуется не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях с интервалом не менее трех месяцев.

    Ранее Науседа выразил готовность принять на территории республики дополнительных американских военных и занялся строительством инфраструктуры для их размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи отмечают соревнование Польши и Литвы за выводимый из Германии американский контингент ради политических и экономических выгод.

    А глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о готовности НАТО нанести удар по российским военным объектам в Калининграде.

    19 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    МИД Латвии выразил протест России из-за заявлений СВР

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после заявления Службы внешней разведки о прибытии в Латвию операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, пишет «Коммерсантъ». Дипломату вручили официальную ноту после сообщений Службы внешней разведки о прибытии солдат украинских беспилотных подразделений.

    Латвийская сторона категорически отвергла предоставленную информацию. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».

    Представители республики добавили, что власти не давали согласия на использование собственной территории в интересах Киева. Рига считает распространяемые российской разведкой сведения недостоверными.

    Служба внешней разведки России сообщила о размещении украинских операторов беспилотников на пяти прибалтийских военных базах.

    Также в СВР заявили, что украинское командование планирует использовать инфраструктуру региона для запуска дронов по российской территории.

    Ранее МИД Латвии выразил протест Москве из-за инцидента с замеченными над республикой аппаратами.

    19 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Эстония обвинила Россию в появлении украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.

    Цахкна обвинил Россию в появлении украинского беспилотника в воздушном пространстве Эстонии, передают «Вести».

    «Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», – заявил дипломат.

    Глава эстонского внешнеполитического ведомства считает, что именно российская сторона виновата в инцидентах с дронами.

    Ранее эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные официально признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

    19 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского беспилотника над Эстонией

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. По его словам, уничтожение БПЛА ВСУ над Эстонией демонстрирует готовность системы ПВО альянса к реальным угрозам.

    Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. передают «Вести». По его словам, именно таким образом должна функционировать система противовоздушной обороны Североатлантического альянса.

    «Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории Альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордость», – заявил военачальник.

    Гринкевич также добавил, что окончательная оценка произошедшего инцидента в настоящее время еще проводится специалистами.

    Ранее румынский боевой самолет уничтожил беспилотник в небе над Эстонией. Украинские военные признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    20 мая 2026, 07:29 • Новости дня
    FT: Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты в качестве кандидатов на роль переговорщика с Москвой рассматривают бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, сообщили источники Financial Times.

    На встрече на Кипре главы МИД ЕС планируют рассмотреть претендентов на должность дипломатического представителя для контактов с Москвой, сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».

    Главными претендентами на важный пост считаются бывший премьер-министр Италии Марио Драги и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы к мирным переговорам по украинскому кризису. Окружение бывшего премьер-министра Италии Марио Драги уже опровергало слухи о его назначении дипломатическим представителем.

    20 мая 2026, 07:05 • Новости дня
    Экс-премьер Польши Миллер оскорбил Каллас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший руководитель польского правительства Лешек Миллер резко высказался в адрес действующего главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее заявления о мощи Китая и России.

    Миллер, занимавший этот пост премьера Польши с 2001 по 2004 год, подверг жесткой критике главу Каллас, передает ТАСС.

    «Европейский союз не полностью состоит из идиотов, но мисс Каллас, несомненно, входит в их число», – заявил политик.

    Таким образом экс-премьер отреагировал на видеозапись, где Каллас заявляла что Китай превосходит Россию как по уровню экономического развития, так и по военной мощи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Каллас делает заявления за рамки ее полномочий. Финский политик Армандо Мема заявил о нулевых шансах главы дипломатии ЕС стать переговорщиком с Россией.

    19 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Медведев сравнил главу МИД Литвы с Моськой из басни Крылова

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на призыв главы МИД Литвы ударить по Калининграду, сравнив его с Моськой из басни Ивана Крылова.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем канале в Telegram пост, в котором раскритиковал заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, призвавшего НАТО нанести удар по Калининграду.

    «Чем меньше размер, тем более истошный лай», – написал Медведев, сравнив литовского министра с моськой из басни Крылова.

    В своем сообщении политик заявил, что представители так называемых балтийских стран вновь отметились «заливистым русофобским лаем». Он напомнил и о высказывании эстонского политика, который предложил не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добилась успехов на фронте.

    При этом Медведев назвал литовского министра «клиническим дегенератом по кличке будрис» и добавил, что, по его мнению, «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета» и что у них «мозг очень мал». Он также рассуждал, что более смелым шагом было бы предложение применить статью 5 Вашингтонского договора к Украине «в связи с нападением на их трибалтийские вымираты».

    Пост Медведев сопроводил изображением маленькой лысой собачки с хохолком на голове. Комментируя картинку, он еще раз повторил, что чем меньше размер, тем более истошный лай, и связал это с желанием повысить собственный авторитет за счет нападок на более сильного оппонента.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung заявил о необходимости нанести удары НАТО по российскому Калининграду.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот призыв к атаке на Калининград «суицидальной паранойей».

    Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил «лечить» Вильнюс ракетами в ответ на подобные угрозы нападения на Калининградскую область.

    19 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Украина признала сбитый над Эстонией беспилотник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные признали, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Эстонии, принадлежал Киеву, а глава оборонного ведомства принес официальные извинения, заявили в Таллине.

    Украина подтвердила принадлежность беспилотника, который был уничтожен в небе над Эстонией, заявил министр обороны прибалтийской страны Ханно Певкур, сообщает РИА «Новости».

    «Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – привел портал Delfi слова Певкура с пресс-конференции, посвященной инциденту.

    Эстонский бригадный генерал Рийво Валге отметил, что обнаружению и уничтожению аппарата способствовали хорошие погодные условия. А украинский дрон над территорией Эстонии сбил румынский истребитель.

    Ранее во вторник Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв на юге страны, и министр обороны назвал этот случай первым успешным уничтожением беспилотника своими силами.

    До этого другой украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии во время масштабной атаки дронов и затем покинул его.

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА

    Страна НАТО впервые применила свои истребители для того, чтобы сбить украинские беспилотники, направленные против России. Почему Эстония решилась на это и что она должна сделать, чтобы в полной мере доказать искренность своих намерений противостоять антироссийским провокациям Украины? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

