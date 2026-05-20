На ЭКСПО в Харбине раскупили вещи с цитатами Путина

Tекст: Дарья Григоренко

«На данный момент у нас осталось меньше половины из того, что мы привезли, мы стараемся рассказывать нашим китайским гостям о цитатах российского президента», – сообщила Евгения Злобина, передает РИА «Новости».

По словам представительницы стенда, абсолютными хитами продаж стали фразы «Next time in Moscow» и «Надо обязательно смотреть в будущее». В честь приезда российского лидера стоимость свитшотов снизили с 600 до 400 юаней, что составляет около 4,2 тыс. рублей.

Юбилейное десятое ЭКСПО проходит с 17 по 21 мая на площади 12 тыс. кв. метров. Первой проданной вещью на стенде оказался белый свитшот с русскоязычной надписью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит президента России в Китайскую Народную Республику.

Российский лидер приехал к Дому народных собраний в Пекине для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что одежда с цитатами главы государства оказалась крайне востребованной среди посетителей выставки в Харбине.