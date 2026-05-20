Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.0 комментариев
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений.
Торжественная церемония подписания двусторонних документов состоялась по итогам переговоров в пекинском Доме народных собраний, передает РИА «Новости».
Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что утвержденная программа представляет собой массивный документ на 47 страницах. В нем отражено общее видение насущных мировых проблем и зафиксированы основные направления сотрудничества Москвы и Пекина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
В ходе встречи российский лидер назвал двусторонние отношения образцом подлинного стратегического партнерства.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о новом этапе ускоренного развития связей между государствами.