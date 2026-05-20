Путин назвал отношения России и Китая образцом для мира
Президент Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом того, как следует строить отношения между странами и народами.
Переговоры глав государств состоялись в Доме народных собраний, передает РИА «Новости». Стороны обстоятельно рассмотрели все основные направления двустороннего сотрудничества.
«Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – подчеркнул президент.
«Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия», – сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил совместное определение вектора развития двусторонних отношений на основе уважения.
Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».
По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении партнерства.
Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».