Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

Андрей Ермак вышел из следственного изолятора в Киеве на свободу под залог. Экс-глава администрации Зеленского, человек, который пять лет был тенью украинского президента, его правой рукой, мозгом и кулаком, его переговорщиком и интриганом в одном лице, провел несколько дней в СИЗО. Последствия этого события мы будем наблюдать в ближайшие месяцы – и затронут они не только Зеленского, но и перспективы мирного процесса по Украине.

Напомним, аресту Ермака предшествовал Миндичгейт – скандал с Тимуром Миндичем, бизнес-партнером Зеленского времен «Квартала-95», человеком, через которого, по версии следствия, проходили схемы освоения бюджетных средств в энергетике. От Миндича Зеленский поспешил откреститься с показательной торопливостью. Были даже введены санкции – правда, такие, что вызывают улыбку у любого, кто умеет читать документы. В санкционных бумагах Миндич фигурирует как гражданин Израиля, а не Украины – то есть формально это санкции против иностранца, а не против ближайшего соратника президента.

История с Миндичем начала затухать, шло время, подозрения в совершении преступлений новым фигурантам не вручались. Казалось бы, порка окружения Зеленского закончена, какие-то теневые договоренности достигнуты.

Но вот случился Ермак. Человек номер два в государстве, а по влиянию на оперативное управление – фактически номер один, оказался не просто под подозрением, а за решеткой, пусть даже провести там ему предстоит считанные дни. Через офис президента шли все ключевые решения: кадровые, военные, переговорные, экономические. Ермак консультировался, по сообщениям украинских СМИ, даже с гадалкой по поводу назначений – деталь, которая теперь старательно подается публике, чтобы создать образ власти как абсурда и фарса. А целит этот снаряд прямиком в Зеленского.

Но кто и зачем в него целится? Распространенная версия – что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) работают по указке администрации Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск с Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

НАБУ и САП – структуры, созданные при активном участии американских демократов еще в эпоху Байдена и Обамы. Это та самая внешняя силовая вертикаль, которую вмонтировали в украинскую государственность как противовес местным элитам. Но Трамп этой вертикалью не управляет – она ему враждебна по определению, потому что создавалась его политическими противниками. После прихода Трампа в Белый дом контроль над этой инфраструктурой плавно перешел к европейцам – Брюсселю, Берлину, Парижу и, в значительной степени, к Лондону. Та же грантовая среда, те же НКО, те же «международные эксперты», только источник финансирования и политическая крыша сменились.

Показательно и интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону, прозвучавшее буквально в унисон с подозрением Ермаку. Бывший пресс-секретарь Зеленского обрушилась на своего экс-шефа с обвинениями, среди которых – наркотическая зависимость. Надо понимать, что Карлсон уже давно не в команде Трампа – их пути разошлись больше года назад. Его эфиры все чаще используют те, кто хочет говорить с американской аудиторией поверх голов администрации. Источники Мендель – это украинская антизеленская среда: люди Томаша Фиалы, окружение Петра Порошенко, та часть бизнес-элит, которая поставила на смену власти и которая опирается на поддержку европейских структур.

Зачем Европе понадобилось ломать Зеленского именно сейчас? Ответ прост: он стал слишком неудобен. Непредсказуем. Дерзок. И – главное – отказывается ложиться в русло европейской политики послушно и до конца. Зеленский продолжает торговаться, маневрировать, заигрывать с Вашингтоном, шантажировать Брюссель ускоренным членством в ЕС, выбивать новые транши и при этом частично сохранять собственную субъектность. Для европейских элит, которые вложили в украинский проект колоссальные политические и финансовые ресурсы, это поведение неприемлемо.

На смену Зеленскому уже выстраивается очередь. Кирилл Буданов с его репутацией силовика. Михаил Федоров с его технократическим имиджем и связями в европейских столицах. Давид Арахамия с его парламентским ресурсом. Все они – фигуры, более удобные для внешнего управления, чем нынешний украинский президент. Что все это значит для перспектив мирного урегулирования?

Первое и самое важное: происходящее не имеет отношения к Анкориджу. Это не американское давление, это европейская операция. И цель ее – не подтолкнуть Киев к миру, а наоборот, надежнее закрепить его в орбите европейской политики, исключить любую возможность сепаратной сделки с Трампом.

Европа, вложившая в Украину десятки миллиардов евро, понесшая огромные репутационные и экономические издержки, теперь хочет одного – полного и беспрекословного подчинения Киева. Чтобы в решающий момент украинское руководство не переметнулось на сторону заокеанского визави глобалистских элит. Чтобы Киев не стал разменной монетой в большой сделке Трампа с Москвой. Управляемый Зеленский – или, что предпочтительнее, управляемый преемник Зеленского – это страховка от такого сценария.

Вторая причина: Брюссель хочет резко снизить издержки на украинский проект. Кредит на 90 миллиардов евро одобрен. Но выдаваться он будет порционно, под жестким контролем, с финансовым надзором, который сделает невозможным повторение историй вроде коттеджного городка «Династия» – где, по версии следствия, строились дома для Ермака, Умерова, Чернышова и, возможно, самого Зеленского. Деньги пойдут так, чтобы Украина не проиграла слишком быстро, но и так, чтобы украинские элиты не растащили большую их часть на личные особняки.

Третья: Европа хочет, чтобы Киев перестал продавливать ускоренное членство в ЕС. Эта тема стала для Брюсселя кошмаром. Принять Украину в ее нынешнем виде – значит обрушить бюджет Союза, поссориться с Польшей и Венгрией, открыть ящик Пандоры с аграрными субсидиями и трудовой миграцией. Но и отказать в членстве публично нельзя – это будет признанием поражения всей восточной политики ЕС. Решение очевидное: процесс должен идти, но идти бесконечно. А для этого нужен покладистый Киев, который не будет регулярно устраивать публичные истерики.

Наконец, четвертая причина такого поведения Европы: Брюсселю нужно снизить расходы на украинских беженцев – а это уже под сотню миллиардов евро накопленным итогом – и при этом не потерять лицо. Идеальный сценарий – вернуть часть людей на Украину под предлогом «восстановления и безопасности». Но для этого нужно правительство в Киеве, которое будет в этом сотрудничать, а не препятствовать. Нынешнее правительство Зеленского заинтересовано в обратном: чем больше украинцев в Европе, тем больше денежных переводов и тем меньше внутреннего социального давления.

Зеленский будет сопротивляться переходу в статус британской королевы. Бывший нардеп Федор Христенко, по слухам, уже дал показания против руководителей НАБУ и САП. СБУ и Офис генпрокурора пока сохраняют лояльность президенту. Но чем дальше, тем сложнее наносить такой удар – после ареста Ермака даже самые верные силовики задумываются, не окажутся ли они следующими.

И тут возникает развилка, перед которой Зеленский, вероятно, скоро окажется. Или он принимает европейский сценарий, превращаясь в церемониальную фигуру, которая не контролирует ни правительство, ни парламент. Или он решается на резкий разворот – атаку на антикоррупционную инфраструктуру и переориентацию на Трампа. Но второй сценарий автоматически возвращает в повестку «условия Анкориджа».

Третий вариант – попытка лавировать дальше, тянуть время, переключать внимание военными сводками – будет работать все хуже. Потому что подозрения теперь могут получить и Шефир, и Умеров, и многие другие из ближнего круга. Систему «Семьи», на которой держалась власть Зеленского последние пять лет, методично разбирают на части.

Впрочем, Зеленский еще может удивить. Загнанная в угол фигура иногда совершает движения, которых от нее не ждут.