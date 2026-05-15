Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.
Землю под элитное жилье из дела Ермака выкупили в пять раз дешевле
Участки для проекта резиденций под Киевом, которые фигурируют в деле экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака приобрели всего за 20% от реальной рыночной стоимости, следует из судебных документов.
Фигурирующие в уголовном деле экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака земли обошлись застройщикам значительно ниже рыночной стоимости, передает РИА «Новости». Высший антикоррупционный суд назначил политику содержание под стражей с правом залога в 3,1 млн долларов.
Компания Bloom Development летом 2019 года приобрела участки площадью более четырех гектаров за девять млн гривен. При этом минимальная рыночная оценка составляла 43,2 млн гривен. Ущерб местной общине оценивается минимум в 34 млн гривен.
Следствие полагает, что глава сельсовета тайно договорился с застройщиком и оценочным агентством. Эксперты подготовили фиктивное заключение с заранее оговоренной ценой около 770 долларов за 100 квадратных метров. Доказательством сговора послужили файлы с изъятых электронных устройств участников схемы.
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал фигурирующую в деле недвижимость в поселке Козин.
Украинские правоохранители предъявили обвинения в легализации средств еще шести участникам схемы.
Ермак остался в платной камере следственного изолятора из-за нехватки денег на залог.