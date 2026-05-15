Суды в России вынесли приговоры более 700 украинским боевикам с начала СВО

Tекст: Вера Басилая

Корпусов сообщил о результатах работы ведомства с начала проведения специальной военной операции, передает ТАСС. По его словам, за этот период было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел в отношении представителей украинских вооруженных формирований.

«В результате этой работы к суровым наказаниям приговорены свыше 700 нацистских преступников, в том числе 24-м назначено пожизненное наказание, остальные осуждены к лишению свободы сроком от 16 до 25 лет», – заявил Корпусов. Он подчеркнул, что военные следователи продолжают активную работу по привлечению виновных к ответственности.

Ранее российский суд заочно назначил пожизненное лишение свободы начальнику штаба батальона СБУ Александру Борщу.

Также Следственный комитет отчитался о 75 осужденных на пожизненное заключение украинских преступниках.

Незадолго до этого прокуратура сообщила о заочном пожизненном приговоре шести боевикам за расправы над российскими пленными.