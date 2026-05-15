Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.3 комментария
Суды в России вынесли приговоры более 700 украинским боевикам с начала СВО
С начала спецоперации на Украине суды вынесли обвинительные приговоры более чем 700 украинским военнослужащим, 24 человека осуждены пожизненно, сообщил руководитель Главного военного следственного управления СКР Константин Корпусов.
Корпусов сообщил о результатах работы ведомства с начала проведения специальной военной операции, передает ТАСС. По его словам, за этот период было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел в отношении представителей украинских вооруженных формирований.
«В результате этой работы к суровым наказаниям приговорены свыше 700 нацистских преступников, в том числе 24-м назначено пожизненное наказание, остальные осуждены к лишению свободы сроком от 16 до 25 лет», – заявил Корпусов. Он подчеркнул, что военные следователи продолжают активную работу по привлечению виновных к ответственности.
Ранее российский суд заочно назначил пожизненное лишение свободы начальнику штаба батальона СБУ Александру Борщу.
Также Следственный комитет отчитался о 75 осужденных на пожизненное заключение украинских преступниках.
Незадолго до этого прокуратура сообщила о заочном пожизненном приговоре шести боевикам за расправы над российскими пленными.