    Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня

    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

    Востоковед Маслов: Переговоры Си Цзиньпина и Трампа были крайне тяжелыми

    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Tекст: Анастасия Куликова

    Прорыва на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа не случилось. Китай считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям. Американская же позиция с учетом того, что США увязли в Иране, оказалась весьма слабой, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он назвал показательным, что многие вопросы остались за кадром и без публичных комментариев. «Это значит, что переговоры были крайне тяжелыми», – добавил собеседник.

    Так, Пекин заявил жесткую позицию по Тайваню, указал политолог. «Главное требование руководства КНР состоит в том, чтобы Вашингтон прекратил поддержку острова, в том числе в военном плане: речь о передаче вооружений и выделении средств на их закупку», – уточнил Маслов. Другой вопрос, пойдет ли американская администрация на уступки, ведь Тайвань – рычаг давления на Китай.

    Также, продолжил востоковед, Си и Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. «США пытались надавить на Китай, чтобы тот в свою очередь повлиял на позицию Ирана», – указал аналитик, напомнив, что Тегеран – важный союзник Пекина, и дестабилизация режима в Исламской республике невыгодна КНР.

    Кроме того, затрагивался и украинский кризис, потому что это вопрос глобальной безопасности, отметил собеседник. Он упомянул последние заявления президента России о том, что Москва готова к переговорам с Владимиром Зеленским – было бы, о чем говорить. «То есть, просить Пекин подталкивать российское руководство к диалогу сейчас бессмысленно, потому что и так у нас есть согласие», – заметил спикер.

    «Впрочем, Китай никогда и не оказывал давление на Москву. Россия – очень стабильный партнер для республики. Причем, события в ближневосточном регионе, которые привели к дефициту энергоресурсов, показали, что РФ готова резко увеличивать поставки по разумной цене», – добавил Маслов.

    Наконец, Си и Трамп обсудили экономическое сотрудничество. «США хотят расширить продажи Китаю целого ряда сельскохозяйственной продукции – это прежде всего ячмень, соя, зерно. А Пекин всегда позитивно относится к любым экономическим взаимодействиям», – напомнил политолог. В то же время, заметил аналитик, стороны пока не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний или уменьшены тарифы.

    «Формально повышенные пошлины на товары из Китая в размере 145% сейчас заморожены. Я думаю, через какое-то время – после консультаций китайского и американского министров экономики – может быть объявлено решение о пересмотре ограничительных мер», – допустил спикер.

    «В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США», – детализировал специалист.

    На этом фоне Малов обратил внимание на публикацию The New York Times, в которой стратегию Си Цзиньпина на переговорах с Трампом охарактеризовали так: выиграть для Китая время для лучшей подготовки к неизбежному конфликту. «Поднебесная занимается технологическим перевооружением. В том, что китайское руководство стремится «выиграть время», – есть толика правды. Но Китай меньше всего хочет столкновения», – рассуждает политолог.

    «Ловушка Фукидида», согласно которой две великие страны обязательно должны столкнуться, – американский теоретический концепт, который был разработан для другой эпохи и для других стран. Китай же считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям и конструктивному диалогу по целому ряду вопросов», – пояснил востоковед.

    «Таким образом, говорить о прорыве после переговоров Си и Трампа нельзя. Более того, на мой взгляд, американская позиция в нынешней ситуации весьма слаба, учитывая, что США увязли в Иране. Возможно, для поездки главы Белого дома в Пекин было выбрано не самое подходящее время», – отметил спикер. По его оценкам, для России встреча китайского и американского лидеров ничего не несет в практической области.

    «Мы поставляем Китаю сельхозпродукцию. Если американские поставки расширятся, это не станет для Москвы критичным – мы найдем свою нишу», – считает Маслов. Он предположил, что потенциально речь может пойти о «формировании треугольника» – Россия, Китай, США. «Такие случаи известны: например, когда-то в лучшие годы мы совместно работали над нефтяными проектами. Я думаю, в конце концов мы придем к восстановлению такого формата», – заключил востоковед.

    В четверг в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча продлилась более двух часов. Рукопожатие лидеров длилось 14 секунд, обратило внимание РИА «Новости». Трамп протянул руку ладонью вверх и приветствовал Си, притянув его к себе, но тот не дал главе Белого дома перехватить инициативу.

    В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис. Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее».

    «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Он напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США.

    Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – отметил он.

    Напомним, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном. Переговорная позиция президента США откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции на уступки со стороны Китая, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал переговоры Трампа и Си Цзиньпина.

    «Первый раунд переговоров между американской делегацией и китайской стороной в Пекине завершился без неожиданностей. Си Цзиньпин уделял много внимания необходимости строить партнерские равноправные отношения и работать в рамках честной конкуренции во всем мире. Он приветствовал возможность привлечения американских инвестиций в Поднебесную, однако указывал на то, что Китай – уже давно не та страна, которая была бы сильно зависима от вложений США», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Штаты тоже много говорили о необходимости развивать экономические взаимоотношения. Но мы видим, что именно США на текущий момент являются теми, кто де-факто навязывает КНР конфронтационный сценарий развития событий», – добавил собеседник. Эксперт объясняет: «В условиях честной конкуренции американцы проигрывают китайскому бизнесу и промышленности. Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике».

    Дудаков указал на атмосферу визита Дональда Трампа в Пекин. Президент США приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном, уточнил политолог. Собеседник напомнил, что американскому лидеру пришлось отменить огромное количество тарифов, а сейчас его возможности введения новых пошлин ограничены.

    «То есть переговорная позиция Трампа откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая», – отметил эксперт, уточнив, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы китайская сторона закупала американскую сельхозпродукцию, а также углеводороды. Кроме того, США попытаются «разменять Тайвань на Иран», допустил он.

    «Например, администрация Трампа может пообещать в моменте сократить военные поставки Тайваню, но взамен Китай должен будет оказать давление на Исламскую республику, сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Ормузского пролива. Но я сомневаюсь, что эта попытка увенчается успехом», – рассуждает аналитик.

    Дудаков напомнил, что пока известно о согласии Пекина закупать больше говядины у США. «Но продать это как большую победу и «сделку века» Трампу точно не удастся», – сыронизировал собеседник. По его прогнозам, по итогам визита американской делегации в Поднебесную стоит ожидать соглашений между руководителями американских компаний, которые сопровождают главу Белого дома, и Китаем.

    «Тем более, что весь этот бизнес – де-факто китайское лобби, те, кто выступает за нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином», – заметил спикер. Что касается политических вопросов, то прорыва политолог не ждет. «Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками», – заключил он.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. Отмечается, лидеры пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Стороны также согласны, что «Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей», говорится в сообщении.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    14 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Трамп назвал превосходными переговоры с Си Цзиньпином
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, он позитивно отозвался о результатах диалога на высшем уровне.

    «Превосходно», – охарактеризовал американский лидер итоги состоявшихся переговоров, передают РИА «Новости».

    Политик также добавил, что считает Китай прекрасной страной.

    При этом глава американского государства оставил без внимания вопросы прессы о том, затрагивалась ли в ходе беседы с Си Цзиньпином тема Тайваня.

    Председатель КНР заявил о необходимости партнерства Китая и США. На фоне этой встречи основные китайские биржевые индексы снизились более чем на 1%.

    14 мая 2026, 05:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин устроил Трампу приветственную церемонию в Пекине

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Китая состоялась традиционная приветственная церемония по случаю государственного визита американского лидера Дональда Трампа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США приняли участие в торжественном мероприятии у восточных ворот Дома народных собраний в Пекине, передает ТАСС. Церемония прошла около центральной площади Тяньаньмэнь.

    Проведение подобных встреч является неотъемлемой частью протокола государственных визитов зарубежных лидеров в Китай. Это традиционный знак гостеприимства и уважения со стороны китайского руководства.

    Кортеж американского президента прибыл к месту проведения по центральной улице Чанъаньцзе. Главы государств обменялись рукопожатием и приветственными фразами, после чего поприветствовали членов делегаций. В ходе церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран, а лидеры прошли мимо строя почетного караула Народно-освободительной армии Китая под приветствия детей с флажками.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин и президент США начали масштабные переговоры в Пекине.

    14 мая 2026, 06:48 • Новости дня
    Си Цзиньпин назвал ключевое условие развития отношений США и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность взаимной выгоды в отношениях двух государств.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США заявил, что в условиях разногласий между Вашингтоном и Пекином диалог на равных остается единственным верным путем для урегулирования торгово-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «В условиях разногласий и трений консультации на равноправной основе являются единственным правильным выбором», – заявил китайский лидер в Доме народных собраний в Пекине. Он также отметил, что суть экономического взаимодействия заключается во взаимном выигрыше.

    Переговоры транслируются Центральным телевидением Китая. Стороны обсуждают ключевые вопросы двусторонней повестки, стремясь найти точки соприкосновения в условиях текущей международной обстановки.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США  начали переговоры в Пекине.

    Китайский лидер заявил о необходимости партнерства двух государств.

    Американский лидер пообещал выстраивать двустороннюю торговлю на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 05:51 • Новости дня
    Трамп пообещал взаимовыгодное деловое партнерство между США и Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул стремление американской стороны к равноправным экономическим отношениям.

    Американский президент в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о намерении выстраивать торговлю между двумя странами исключительно на принципах взаимности, передает РИА «Новости».

    «Они собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам и Китаю, и они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса, и с нашей стороны это будет на полностью взаимной основе», – сказал американский лидер, говоря о присутствующих на встрече бизнесменах.

    Глава Белого дома также выразил уверенность в успешном развитии двусторонних отношений, отметив, что государства ждет фантастическое совместное будущее. По его словам, все возникающие трудности успешно преодолевались благодаря прямому диалогу лидеров.

    Политик подчеркнул, что оперативно решать проблемы помогали телефонные разговоры между ним и Си Цзиньпином. Кроме того, Трамп назвал свой визит в Китай огромной честью, добавив, что гордится дружбой с председателем КНР и уверен в беспрецедентном улучшении отношений между странами.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин и президент США начали масштабные переговоры в Пекине.

    Накануне американский лидер начал свой первый за девять лет государственный визит в Пекин.

    Вместе с президентом США в Китай прилетела крупная американская делегация.

    14 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Индия запросила у США продление лицензии на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нью-Дели обратился к Вашингтону с просьбой пролонгировать разрешение на закупку сырья из России, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, причиной такого шага стали масштабные нарушения в цепочках поставок из-за эскалации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку почти 11-недельная война в Персидском заливе нарушает энергоснабжение», – отмечает издание.

    Индийские чиновники предупредили американских коллег о высокой приоритетности данного вопроса. Затянувшийся кризис и волатильность на мировом рынке приведут к тяжелым последствиям для 1,4 млрд граждан страны, которые уже сталкиваются с нехваткой горючего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минфин США выдал Индии тридцатидневное разрешение на покупку российской нефти.

    В период временного снятия санкций Нью-Дели активизировал закупки отечественных энергоресурсов.

    На фоне возникшего топливного дефицита премьер-министр Нарендра Моди предложил временно перевести школьные занятия в онлайн-формат ради экономии.

    14 мая 2026, 06:00 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал США к партнерству

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, добиваться общего успеха и процветания, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.

    Пекин и Вашингтон должны избегать противостояния и добиваться совместного успеха, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США , передает РИА «Новости».

    «От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками», – подчеркнул китайский лидер. Он добавил, что общие интересы двух государств значительно перевешивают существующие разногласия.

    По словам Си Цзиньпина, успех одной страны открывает новые возможности для другой. Переговоры между лидерами проходят в четверг в Доме народных собраний в рамках государственного визита Дональда Трампа в Китайскую Народную Республику, который продлится с 13 по 15 мая.

    Ранее президент США  прибыл в Китай с государственным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин устроил американскому лидеру торжественную приветственную церемонию.

    Главы США и Китая начали официальные переговоры в Доме народных собраний в Пекине.

    14 мая 2026, 06:38 • Новости дня
    Маск высоко оценил результаты встреч США и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Встречи делегаций Соединенных Штатов и Китая в Пекине проходят успешно и приносят позитивные результаты, заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

    Переговоры между представителями Вашингтона и Пекина, проходящие под руководством лидеров двух стран, демонстрируют высокую эффективность, передает РИА «Новости». Илон Маск отметил успешный ход встреч делегаций США и КНР.

    «Замечательно... Много хорошего», – ответил миллиардер на вопрос о достигнутых результатах в ходе визита в китайскую столицу. Эту информацию распространил пресс-пул Белого дома.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США  начали переговоры в Пекине.

    Китайский лидер заявил о необходимости партнерства двух государств.

    Американский лидер пообещал выстраивать двустороннюю торговлю на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков: Кремль объявит сроки поездки Путина в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай объявят в скором времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что визит пройдет «в самое ближайшее время».

    Напомним, Китай посетил президент США Дональд Трамп, он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп пообещал выстраивать двустороннюю торговлю исключительно на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 05:42 • Новости дня
    Монголия решила нарастить хранилища российских нефтепродуктов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Улан-Батор наращивает резервуарные мощности для приема горючего из России, сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням.

    В 2026 году инфраструктура для приема импортируемого из России горючего существенно вырастет, страна намерена сформировать надежный стратегический запас жизненно важных энергоресурсов, сказал Дамдинням, передает ТАСС.

    «В этом году появятся резервуары вместимостью 150 тыс. тонн, которых хватит на 21 день», – заявил министр.

    Чиновник добавил, что в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию дополнительный объект на 190 тыс. тонн. В перспективе государство рассчитывает создать резерв горючего как минимум на срок от трех до четырех месяцев.

    Решение о полном переходе на российские энергоресурсы было принято после мартовского запрета Китая на экспорт нефтепродуктов. Договоренности о стабильных поставках 1,8-1,9 млн тонн топлива и 60 тыс. тонн авиакеросина были достигнуты в 2024 году во время визита Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти Монголии анонсировали строительство резервуаров для российского топлива. Позже Улан-Батор одобрил протокол о дополнительных поставках авиационного керосина из России.

    14 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    Трамп после встречи с Си Цзиньпином прибыл в пекинский Храм Неба

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправился в знаменитый Храм Неба («Тяньтань») сразу после окончания встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Этот конфуцианский архитектурный комплекс был возведен в Пекине в 1420 году. Согласно древним верованиям, именно в этом месте китайские императоры поддерживали диалог с «высшими силами мироздания», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прибыл к Дому народных собраний в Пекине.

    Председатель КНР Си Цзиньпин устроил американскому лидеру традиционную приветственную церемонию.

    После этого главы государств начали официальные двусторонние переговоры.

    14 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Трамп назвал фантастическим первый день визита в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп выразил глубокую признательность китайскому лидеру за теплый прием и назвал начало своей поездки в Пекин невероятно успешным.

    Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от начала своего визита в Китайскую Народную Республику, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства остался крайне доволен теплым приемом, организованным китайской стороной.

    «Для меня это большая честь. Сегодня был фантастический день. Особенно хочу поблагодарить моего друга, председателя Си, за великолепный прием», – сказал Трамп во время торжественного банкета в Пекине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Лидеры двух государств договорились о формировании новой модели двусторонних отношений.

    Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис.

    14 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Возрождение КНР и величие США не противоречат друг другу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Концепции развития двух ведущих мировых держав могут успешно реализовываться параллельно, способствуя обоюдному прогрессу и формированию стратегически стабильного партнерства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете по случаю визита президента США Дональда Трампа.

    Торжественный банкет в Пекине по случаю визита американского лидера стал площадкой для важных политических заявлений. Во время мероприятия председатель КНР высказался о перспективах взаимодействия двух государств, передает ТАСС.

    «Реализация великого возрождения китайской нации и возвращение Америке ее былого величия могут идти параллельно, не вступая в противоречие, и способствовать взаимному успеху», – подчеркнул глава государства.

    Кроме того, политики достигли договоренности о выстраивании конструктивных отношений. Китайский лидер добавил, что страны будут способствовать устойчивому и здоровому развитию двусторонних связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Пекина и Вашингтона самыми важными в современном мире.

    Лидеры двух государств договорились о формировании новой модели двусторонних связей. Американская администрация высоко оценила итоги прошедших в Пекине переговоров.

    Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    Член ОП Гриб призвал не запрещать мем «67» среди школьников
    Крымские ученые создали повышающий рождаемость кроликов корм

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

