Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.
Рубио заявил о готовности США поддерживать Тайвань несмотря на КНР
Американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что Вашингтон не намерен обсуждать отказ от поддержки Тайваня для заключения торгового соглашения с Китаем.
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости».
Рубио отметил: «Я не думаю, что мы увидим торговую сделку, если людей это волнует, или получим благоприятные условия в торговле в обмен на отказ от Тайваня. Никто об этом не раздумывает».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе в рамках турне по Азии.