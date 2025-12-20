  • Новость часаРоссийские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР
    С чем экономика России справилась в этом году
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    20 декабря 2025, 12:34 • Новости дня

    ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК) Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 118 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 985 беспилотников, 640 ЗРК, 26 619 танков и других бронемашин, 1 633 боевые машины РСЗО, 32 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 546 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    За день до этого  ВС России поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры. Ранее ВС России также поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ.

    19 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новосибирске вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после того, как ее видеообращение прозвучало в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным».

    Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило о назначении и выплате всех региональных пособий Кристине Гребе, обратившейся к президенту, передает ТАСС.

    Женщина сообщила, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.

    В сообщении ведомства уточняется, что для семьи погибшего оформлены все необходимые удостоверения, назначена и передана пенсия по потере кормильца в кредитную организацию для выплаты супруге и детям погибшего военнослужащего.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    19 декабря 2025, 19:21 • Новости дня
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря в медиа появились сообщения о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    19 декабря 2025, 22:22 • Видео
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    20 декабря 2025, 01:47 • Новости дня
    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты из-за закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени после взрывов в Одесской области Украины, сообщил украинский вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    «Идет координация с Республикой Молдова. Разрабатываем транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины», – приводит слова Кулебы ТАСС.

    По его словам, власти сосредоточены на обеспечении обходных маршрутов для транспорта в южных регионах страны. Кулеба отметил, что вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками уже начата проработка других возможных путей передвижения.

    Работа новых маршрутов будет охватывать пассажирские перевозки, грузовой транспорт и организацию транзитных потоков с выходом к пунктам пропуска на границе и по дунайскому направлению.

    Ранее воздушные удары привели к закрытию автомобильного моста в селе Маяки на трассе Одесса-Рени. Мост в Маяках как и мост в районе Затоки связывает Одессу с южной частью области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы наносили удары по мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Этот автомобильный и железнодорожный  путепровод является ключевой логистической линией, которая соединяет Одессу с Румынией. По этому маршруту осуществляются военные поставки от стран НАТО на Украину.

    19 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что применение ракеты «Орешник» доказало невозможность ее уничтожения существующими средствами обороны.

    Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким признал, что «Орешник» невозможно уничтожить, передает РИА «Новости». Он рассказал, что предупреждал европейских и американских партнеров о возможностях этой ракеты, продемонстрировал им дальность её применения, а также отметил, что «Орешник» уже использовался на Украине.

    Зеленский подчеркнул: «Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины». По его словам, единственным эффективным способом обезопасить себя от этой ракеты он считает введение санкций против предприятий, вовлеченных в ее производство, однако западные страны реагируют на эти инициативы «не слишком охотно».

    Президент Украины выразил сожаление, что у стран Запада пока нет решимости поддерживать такие санкции, хотя настаивал на их необходимости. В частности, Зеленский отметил, что это могло бы стать «единственным спасением» от «Орешника» для всех потенциально уязвимых европейских государств, включая Польшу и Германию.

    Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.

    19 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    Путин разъяснил журналисту NBC, кто начал войну на Украине
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы относительно его урегулирования.

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт, передает РИА «Новости».

    Вопрос о возможной ответственности России был задан журналистом NBC, который поинтересовался, признает ли Москва свою вину, если отвергнет мирный план Дональда Трампа в 2026 году. Путин в ответ указал, что вина за войну лежит на стороне, начавшей конфликт, а не на России.

    «Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», – отметил он.

    Путин добавил: «Россия вынуждена была использовать свои войска для завершения конфликта, который начался после госпереворота на Украине».

    Глава государства отметил, что нет оснований говорить о том, что Россия отвергает какой-либо мирный план по урегулированию ситуации, назвав такие заявления некорректными.

    По словам Путина, Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа, поэтому нельзя говорить, что Москва что-то отвергает.

    Путин добавил, что Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине, отметив важность таких инициатив в достижении мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

    Президент дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине. Путин заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    20 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы предстает перед всеми в разных образах.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».

    «Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.

    Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    19 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    19 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Зеленский на переговорах в Польше перепутал имя Навроцкого

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая во время визита украинской делегации в Польшу, по ошибке назвал президента Польши Кароля Навроцкого Карлом.

    «Мы говорили об этом сегодня с Карлом», – сказал Зеленский, обсуждая ключевые темы переговоров с польским коллегой, передает РИА «Новости». При этом Карл и Кароль – это различные языковые вариации одного имени, отличие которых связано с традициями транслитерации.

    Навроцкий после встречи отметил разочарование позицией Украины по поводу польской поддержки. Он подчеркнул, что многочисленные усилия и помощь, оказанные Украине, не были должным образом оценены Киевом. Навроцкий уточнил, что донес этот посыл Зеленскому во время «твердой, но вежливой и джентльменской беседы» в Варшаве.

    Польский лидер также напомнил, что с 2022 года Польша потратила на помощь Украине 4,99% своего валового внутреннего продукта.

    Ранее президент Польши отверг приглашение Зеленского посетить Украину.

    20 декабря 2025, 08:01 • Новости дня
    Бойцы двух бригад ВСУ сбежали с позиций после российских ударов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные из двух бригад оставили свои позиции после того, как по ним ударили российские войска, сообщил источник в силовых структурах России.

    Бегством с передовых позиций на Харьковском направлении отметились подразделения 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ, сообщил собеседник ТАСС.

    Он уточнил, что бойцы ВСУ побежали в результате комплексного огневого поражения их позиций.

    Ранее российские военные нашли в освобожденном Красноармейске заброшенный пункт управления FPV-дронами ВСУ с оборудованием и боеприпасами.

    Также сообщалось, что украинские солдаты в Гуляйполе жалуются на невозможность сбежать из города.

    19 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведдаными с украинской стороной.

    США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.


    19 декабря 2025, 21:18 • Новости дня
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы во время переговоров в Майами, которые пройдут в ближайшие два дня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    19 декабря 2025, 23:14 • Новости дня
    Сын посла Украины задержан по делу об убийстве сына вице-мэра Харькова

    Посол Украины в Болгарии Илащук подтвердила задержание сына по делу об убийстве

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, которая до назначения позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям, подтвердила задержание на Украине своего сына Богдана Рынжука по подозрению в убийстве в Вене Данилы Кузьмина, сына вице-мэра Харькова.

    Илащук обратилась с просьбой не политизировать задержание. «Оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях», – приводят ее слова украинские СМИ.

    Илащук также заявила, что считает некорректным связывать процессуальный статус сына с ее дипломатической должностью либо обращаться к политическим трактовкам этого происшествия.

    Согласно декларациям, Богдан Рынжук указан как ее сын, однако некоторые СМИ отмечают, что она является его мачехой. В СМИ указывается, что отцом Богдана Рынжука является известный предприниматель из Черновцов Иван Рынжук.

    Украинские СМИ сообщали о задержании в Киеве двух подозреваемых по делу об убийстве сына вице-мэра Харькова. СМИ сообщали, что причиной убийства Кузьмина в Вене мог стать незакрытый финансовый долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илащук стала послом Украины в Болгарии в декабре 2022 года. Она окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В социальных сетях она указывала, что работает клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Украинские СМИ писали о ней как о специалисте по драгоценным украшениям и «гипнотизере». В украинском МИДе заявили, что у Илащук есть диплом специалиста по международным отношениям.

    20 декабря 2025, 10:23 • Новости дня
    Микробиолог Никулин: Украинцы привезли в Европу опасные инфекции
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Миллионы беженцев с Украины стали причиной всплеска инфекционных заболеваний в Европе, ситуация усугубилась из-за отсутствия вакцинации и работы биолабораторий, заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию микробиолог Игорь Никулин.

    Сразу после Майдана на Украине был ликвидирован санэпиднадзор, а людей не прививали от опасных болезней, сказал Никулин, передает «Царьград».

    Украинские власти запретили использование российских вакцин по политическим причинам, а западные препараты оказались слишком дорогими. Страна вышла на первое место в Европе по заболеваемости корью, ботулизмом и бешенством. Никулин подчеркнул, что появление биолабораторий привело к критическому росту числа особо опасных инфекций.

    Генерал-майор Минобороны Игорь Ртищев ранее сообщал, что агентство USAID могло участвовать в тестировании фармакологических препаратов на украинском населении. Эта информация неоднократно подтверждалась должностными лицами США, такими как Джон Кирби, Виктория Нуланд и Роберт Кеннеди-младший.

    Эксперт указал, что при администрации предыдущего президента США Джо Байдена было создано более 30 военно-биологических лабораторий в крупнейших городах Украины.

    По его словам, именно после их появления начались вспышки эпидемических заболеваний, особенно опасных в очагах как Винница, где причиной гибели десятков людей стала атипичная пневмония, связанная с деятельностью американской лаборатории.

    Никулин отметил, что у украинских военных были обнаружены антитела к различным опасным инфекциям, это свидетельствует о проведении незаконных экспериментов. Он также отметил, что с началом боевых действий на Донбассе все чаще фиксировались вспышки неизвестных болезней.

    Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявлял, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

    19 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Дело о госизмене возбуждено в отношении «кошелька Зеленского» Миндича
    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские спецслужбы инициировали расследование по статье о государственной измене в отношении Тимура Миндича, который покинул Украину и находится в Израиле, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).

    По словам депутата, он направил свой запрос в СБУ еще в ноябре, после публикаций аудиозаписей, якобы сделанных в квартире Миндича. Ответ от спецслужбы поступил только в середине декабря, , сообщает РИА «Новости».

    Парламентарий уточнил, что интересовался у СБУ, имел ли Тимур Миндич доступ к государственной тайне, мог ли сотрудничать со спецслужбами России, а также насколько сильно он влиял на Владимира Зеленского и Рустема Умерова – теперь уже главу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    В опубликованном ответе СБУ говорится, что начато досудебное расследование не только в отношении Миндича, но и «связанных с ним лиц». Точный перечень фигурантов дела, чьи имена фигурируют в материалах следствия, не разглашается.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Сообщалось, что НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по делу Тимура Миндича, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Ранее соратник и «кошелек» Зеленского Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в энергетике, покинул Украину по израильскому паспорту.

    20 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    ПВО сбила 27 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    Tекст: Антон Антонов

    За ночь средства ПВО сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что по десять дронов были уничтожены над Белгородской и Воронежской областями. Кроме того, два БПЛА были сбиты над Курской областью и столько же – над Липецкой областью. Еще два беспилотника были перехвачены над акваторией Азовского моря. Над территорией Брянской области был уничтожен один украинский дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
