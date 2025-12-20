Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК) Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 118 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 985 беспилотников, 640 ЗРК, 26 619 танков и других бронемашин, 1 633 боевые машины РСЗО, 32 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 546 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.
За день до этого ВС России поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры. Ранее ВС России также поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ.