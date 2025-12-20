ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 118 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 985 беспилотников, 640 ЗРК, 26 619 танков и других бронемашин, 1 633 боевые машины РСЗО, 32 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 546 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

За день до этого ВС России поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры. Ранее ВС России также поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ.