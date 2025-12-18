Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.3 комментария
ВС России поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 216 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 758 беспилотников, 640 ЗРК, 26 591 танк и других бронемашин, 1 633 боевые машины РСЗО, 31 994 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 358 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ. За день до этого ВС России также поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.
ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.