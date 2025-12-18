ВС России поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 216 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 758 беспилотников, 640 ЗРК, 26 591 танк и других бронемашин, 1 633 боевые машины РСЗО, 31 994 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 358 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ. За день до этого ВС России также поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.