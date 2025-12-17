ВС России поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины, цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 180 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 542 беспилотника, 640 ЗРК, 26 574 танка и других бронемашин, 1633 боевые машины РСЗО, 31 973 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 280 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

До этого ВС России также уничтожили транспортную инфраструктуру для западного вооружения на Украине.

ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.