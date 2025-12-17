Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
ВС России поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.
Кроме того, удары наносились по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины, цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 180 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 542 беспилотника, 640 ЗРК, 26 574 танка и других бронемашин, 1633 боевые машины РСЗО, 31 973 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 280 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.
До этого ВС России также уничтожили транспортную инфраструктуру для западного вооружения на Украине.
ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.