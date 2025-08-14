Экс-министр Блащак спрогнозировал банкротство Минобороны Польши

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, министерство обороны Польши может оказаться на грани банкротства через три-четыре года, передает РИА «Новости». Блащак добавил, что такая ситуация возникнет, если не будут внесены изменения в существующую финансовую модель ведомства.

Блащак заявил на: «Если ничего не изменится, министерство национальной обороны в течение трех-четырех лет обанкротится». Он также сообщил, что изучил переписку между министерством обороны и министерством финансов, из которой следует: все средства на погашение долгов и кредитов по программам модернизации армии будут выделяться исключительно из бюджета минобороны.

По мнению Блащака, при сохранении нынешних темпов развития вооруженных сил Польши через несколько лет сумма долга и расходы на его обслуживание превысят годовой оборонный бюджет страны. Он напомнил, что этот бюджет направлен не только на закупку техники, но и на ее обслуживание, а также на создание новых подразделений и призыв военнослужащих.

В 2025-ом году Польша запланировала рекордный военный бюджет – он составит 4,7% от ВВП страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов. Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, для чего выделяют значительные ресурсы и выходят из международных соглашений. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.