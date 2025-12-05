Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Индии в топливе
Россия продолжит обеспечивать стабильные поставки топлива для растущей экономики Индии, заявил президент Владимир Путин в ходе совместного заявления с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Глава государства подчеркнул, что Москва «готова и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», передает ТАСС.
Путин также отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, а также всего, что необходимо для развития энергетики Индии.
Накануне Путин заявил, что поставки российских энергоресурсов в Индию осуществляются стабильно, а индийских покупателей считаются надежными партнерами в этой сфере.
Напомним, в пятницу президент России и премьер-министр Индии завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.